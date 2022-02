Des chercheurs de la VUB découvrent une stratégie de traitement pour un cancer incurable

Le myélome multiple, aussi appelé maladie de Kahler, est un cancer du sang qui était resté incurable jusqu’ici.

Des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont peut-être réalisé une percée en identifiant l’acide aminé proline comme source d’alimentation de ce cancer. Les recherches de la doctorante Inge Oudaert propose une stratégie de traitement potentielle.

La maladie de Kahler est provoquée par une prolifération incontrôlée de plasmocytes, des cellules sanguines de la famille des globules blancs. En temps normal, ces cellules sont spécialisées dans la fabrication d’anticorps.

Chaque année, 1.000 personnes environ en Belgique apprennent qu’elles sont atteintes de myélome multiple. Quarante pour cent d’entre-elles décèdent dans les cinq ans.

Des chercheurs en hématologie et immunologie ont découvert que l’acide aminé proline nourrit et fait croître les cellules cancéreuses. Le nouveau traitement tente désormais d’inhiber le gène PYCR, responsable de la production de proline. La diminution de la proline peut alors ralentir la croissance des cellules cancéreuses et finalement conduire à la mort cellulaire.

Les patients atteints de myélome sont actuellement soumis à une thérapie combinée de divers médicaments qui, entre autres, inhibent le gène PYCR. Les premiers résultats semblent prometteurs.