La Belgique en retard sur ses objectifs de développement durable

Balisé par des objectifs adoptés par l’ONU, le chemin de la Belgique vers le développement durable doit encore se poursuivre, selon un rapport du Bureau du plan.

La Belgique doit fournir des efforts supplémentaires pour atteindre les objectifs de développement durable (Sustainable development goals, ou SDG) d’ici 2030, ressort-il mercredi d’un rapport du Bureau fédéral du plan basé sur l’évaluation de 51 sous-objectifs. Si la tendance actuelle se maintient, seuls 16 de ceux-ci seront atteints.

Le chemin de la Belgique vers le développement durable est balisé par 17 objectifs adoptés par l’ONU en 2015. Ces objectifs sont eux-mêmes divisés en plusieurs indicateurs de suivi pour un total de 86. Pour son évaluation, le Bureau du plan a considéré 51 indicateurs, soit trois par objectif, sur la période 2000-2020. Pour 25 d’entre eux, il existe un objectif chiffré à atteindre en 2030, ce qui permet d’évaluer précisément leur évolution. Pour les 26 autres, seule la direction souhaitable peut être déterminée.

En fonction de l’existence ou non d’objectifs chiffrés, deux méthodes d’évaluation ont donc été mises en place. Pour les 25 indicateurs pourvus d’une cible, l’évaluation consiste à prolonger la tendance actuelle pour voir si elle atteint sa cible en 2030. C’est le cas (avec une marge de 10%) de huit indicateurs. En revanche, sur les 20 restants, 17 n’évoluent pas assez vite ou évoluent dans la mauvaise direction et un seul n’a pas pu être évalué en raison de fortes fluctuations.

Pour les 26 indicateurs sans objectifs chiffrés, la méthode consiste à évaluer si la tendance suit la bonne direction. Pour la période 2000-2020, c’est le cas pour huit d’entre eux alors que cinq suivent une direction opposée à leur objectif et que 13 n’ont pas été évalués par manque d’une évolution significative.

En considérant l’évaluation de ces 51 indicateurs, le Bureau fédéral du plan conclut que seuls deux objectifs de développement durable évoluent favorablement. À savoir, le numéro 2 (Faim "zero") et le numéro 6 (Eau propre et assainissement). En revanche, les objectifs 4 (Éducation de qualité), 5 (Égalité entre les sexes) et 17 (Partenariat pour la réalisation des objectifs), révèlent une situation préoccupante. Aucune tendance claire ne se dégage pour les autres objectifs.