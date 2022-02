Kim Meylemans peut sortir de quarantaine après trois tests négatifs

La skeletonneuse belge va pouvoir reprendre sa préparation pour les Jeux Olympiques d’hiver 2022.

Placée en isolement depuis qu’elle a été testée positive au coronavirus dimanche lors de son arrivée à Pékin, la skeletonneuse belge Kim Meylemans va pouvoir quitter son hôtel-quarantaine et retourner au cluster Olympique de Yanqing, où se déroulent les compétitions de skeleton, a indiqué mercredi le COIB (Comité olympique et interfédéral belge).

"Cette décision a été prise un peu plus tôt dans la journée par les instances compétentes du Comité d’Organisation et des autorités chinoises de la santé, sur base de trois résultats de tests négatifs d’affilée dans le courant des deux derniers jours", précise le COIB.

Kim Meylemans avait été testée positive dimanche à son arrivée à Pékin. Un deuxième test s’était avéré négatif, mais le troisième était également positif. L’athlète belge avait donc dû être placée dans un hôtel-quarantaine. Meylemans avait été infectée par le Covid-19 aux alentours de Nouvel An. Ces résultats positifs peuvent être liés à cette infection.

"Nous sommes bien évidemment soulagés que Kim puisse revenir au cluster Olympique. C’est le résultat d’une intense et étroite collaboration lors des derniers jours entre Kim, son entourage, le COIB et son staff médical ainsi que les instances compétentes du Comité International Olympique (CIO)", déclare Olav Spahl, chef de mission à Pékin, dans un communiqué du COIB. "Malgré cette période difficile, nous sommes convaincus que le retour lui donnera la force nécessaire pour donner le meilleur d’elle-même lors de la compétition la semaine prochaine. Nous connaissons les qualités de Kim et nous sommes impatients de la voir à l’œuvre".

Les quatre "runs" de skeleton sont programmés les 11 et 12 février à Pékin. Les entraînements officiels débuteront lundi prochain, mais deux autres sessions supplémentaires sont programmées mercredi.

Kim Meylemans, 25 ans, avait disputé les Jeux d’hiver en 2018 à Pyeongchang, où elle s’était classée 14e.