Remise en question de l’accord policier, plus de biodiversité en Wallonie, des robots pédagogiques … Notre sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 2 février.

1. Police: désaccord sur l’accord

L’accord conclu entre les syndicats policiers et la ministre est remis en question par la CGSP, la CSC et un groupe sur Facebook qui revendique plus de 17 000 membres.

+ LIRE ICI

2. Avec «Wallonie en fleurs», les communes toujours plus sensibles à plus de biodiversité

Beauvechain, Rebecq, Genappe, Tubize, Ramillies et Walhain ont confirmé le label pour avoir mis en avant le fleurissement durable et la préservation de la biodiversité sur leur territoire.

+ LIRE ICI

3. Des robots pédagogiques programmés par les écoliers des Co’Kain (vidéo)

Avec la complicité des robots Ozobot et Thymio, les enfants de l’école d’enseignement spécialisé les Co’Kain proposent de découvrir de manière originale le parc Pairi Daiza. Une démarche qui implique l’apprentissage du b.a.-ba de la programmation permettant de développer une foule de facultés pédagogiques insoupçonnées.

+ LIRE ICI

4. Examens: très peu de renvois en 2e session

Les universités ont proposé des alternatives aux étudiants qui ne pouvaient se présenter aux examens parce qu’ils étaient positifs au coronavirus ou placés en quarantaine.

+ LIRE ICI

5. Déchets dans la carrière de Biesmerée: 6 politiciens cités à comparaître au tribunal correctionnel

Yves Delforge, Arnaud Maquille, Robert Joly, Michel Remy, Christian Dubucq et Jules Sarto devront s’expliquer le 14 mars devant le tribunal correctionnel de Namur concernant les déchets dans la carrière de Biesmerée.

+ LIRE ICI

6. Burger King et salle de jeux: la Ville d’Ath n’en veut pas

La Ville d’Ath est opposée aux desseins de la SA Plaza qui veut ériger et exploiter un Burger King et une salle de jeux.

+ LIRE ICI

7. 5 idées plus ou moins faciles à réaliser pour recycler ses vieux tissus

Ne jetez plus vos vieux draps, vos chaussettes démodées ou les serviettes de bain qui ont trop servi. Avec un rien de créativité, un brin de matériel de couture et un soupçon d’huile de coude, ils peuvent se transformer en de nouveaux objets. Du simple écran de cinéma à la carpette de bain, en passant par le cache-pot, le jouet pour chien, jusqu’à la très tendance éponge tawashi, il y en a pour tous les niveaux. Le bricoleur du dimanche et le pro du fait maison trouveront leur bonheur.

+ LIRE ICI

8. Chèques solidarité: 100€ et plus par ménage sinistré à Hamoir

La Commune a envoyé aux sinistrés leurs chèques solidarité: 100€ minimum par ménage à dépenser dans les commerces locaux.

+ LIRE ICI

9. On a testé le curling pour vous: balayer, pousser, chuter et… adorer

Certains se demandent si le curling est un vrai sport. Il aura fallu que je l’essaie pour affirmer que c’est bien le cas…

+ LIRE ICI

10. Jodoigne: «Mauvaise Pioche» pour François l’Embrouille

Le tournage de "Mauvaise Pioche", avec François Damiens, a nécessité la prise d’un arrêté de police pour limiter la circulation en ville.

+ LIRE ICI