Covid: plus la moitié des cas de coronavirus dans le monde viennent d’Europe

L’Europe a repassé la barre de plus de la moitié des nouveaux cas de coronavirus dans le monde sur une semaine. Plus de 11 millions ont été identifiés la semaine dernière dans cette région.

Selon les données publiées mardi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, ce chiffre est en augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente. Comme l’avait annoncé dans l’après-midi une épidémiologiste de l’institution, plus de 20 millions de nouvelles infections ont à nouveau été observées au total dans le monde, en extension de 4%.

Parmi les autres régions, le Pacifique occidental a fait face à plus d’un tiers de nouvelles contaminations supplémentaires, davantage qu’en Méditerranée orientale. En revanche, la situation s’améliore dans une partie de l’Asie et sur le continent américain. De même qu’en Afrique.

60.000 décès

Côté nouveaux décès, près de 60.000 personnes ont succombé la semaine dernière, 18% de plus sur une semaine. Mardi, l’OMS s’était dite "très inquiète" de l’extension du nombre de victimes depuis un mois dans un certain nombre de régions.

La semaine dernière, celui-ci a à nouveau presque augmenté de moitié dans une partie de l’Asie. La progression est moins rapide en Méditerranée orientale et sur le continent américain. Une baisse de 2% a été observée en Europe, moins importante que celle en Afrique.

L’un des sous-lignages d’Omicron semble plus contagieux et a été identifié dans près de 60 pays. Et il atteint même la moitié du total des nouveaux cas liés à ce variant dans certains territoires. Au total, plus de 5,6 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 370 millions ont été infectées.