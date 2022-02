The Voice Belgique: Adriana provoque une vive émotion sur le plateau (vidéo)

Lors de la sixième soirée des Blinds Auditions de The Voice Belgique, Adriana a particulièrement ému le jury avec sa reprise de "As the World Caves In" de Matt Maltese.

Après une ouverture marquée par la présence de Blanche, candidate emblématique de la saison 5, les talents se sont succédés pour proposer au jury des reprises plus émouvantes les unes que les autres. Parmi ces performances, une en particulier a fait l’unanimité au sein du jury: la reprise de "As the World Caves In" interprétée par Adriana, une Bruxelloise de 22 ans.

Faisant de la musique depuis toujours, la jeune femme s’est enfin décidée à se lancer et à tenter sa chance aux auditions de la saison 10 de The Voice Belgique. "Je fais de la musique depuis toute petite, explique celle qui bluffera les quatre coaches. À 6 ans, j’ai eu une appendicite qui s’est aggravée en péritonite. J’ai failli y passer!" En guise de "cadeau de survie", sa maman lui a alors offert des cours de piano. "C’est donc grâce à mon appendicite que je suis là aujourd’hui".

«On veut découvrir tes fêlures»

Un beau hasard deviné par Typh Barrow. "Au-delà de ta voix qui est très bonne, l’émotion que tu délivres est super juste, commente la coach. On n’est plus dans un jeu! Tu t’es construite sur des fêlures et la musique offre une fenêtre sur cette histoire qu’on a envie de découvrir."

BJ Scott, tout aussi séduite par la performance, n’a pas non plus mâché ses mots. "Tu as livré un message qui m’a touché en plein cœur, en plein dans mes tripes. Ce serait mon plus beau cadeau d’anniversaire, que tu rejoignes mon équipe."

Ce sont finalement ces mots qui ont convaincu la jeune bruxelloise. Adriana évoluera dans le concours au sein de l’équipe de BJ Scott.