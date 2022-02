Mons a commencé 2022 en enregistrant 2 records

Les Montois n'ont jamais été aussi nombreux, et le taux de chômage est au plus bas.

La Ville de Mons a commencé l'année avec deux records. Tout d'abord, les Montois n'ont jamais été aussi nombreux. La Cité du Doudou compte désormais 96.622 âmes.

"Cela témoigne du dynamisme de notre ville, même s'il faut relativiser ce chiffre", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "En effet, la population montoise n'évolue pas aussi vite que la moyenne belge. Par ailleurs, il faut pouvoir répondre aux besoins de cette population grandissante. Mais nous y travaillons ardemment. L'an dernier, quelque 11.200 points sont passés en séance du collège. Et depuis le début de la mandature, 2.316 logements ont été construits. Preuve de l'attractivité de notre ville pour les investisseurs."

Pour le bourgmestre, Mons va de l'avant. En témoigne le second record enregistré en ce début d'année: 16,5% de taux de chômage. "C'est un niveau historique. À titre de comparaison, le taux de chômage était de 24,6% en 2005", poursuit Nicolas Martin.

Mais entre-temps, une réforme est passée par là. Du genre à faire saigner les cœurs et à en envoyer au CPAS d'anciens prétendants aux allocations de chômage. Dans les rangs de l'opposition d'ailleurs, on estime qu'il faudrait prendre en compte d'autres indicateurs. "Le dynamisme économique est bien là", réplique Nicolas Martin. "Nous avons vérifié les chiffres, les transferts vers le CPAS sont loin d'être proportionnels à la diminution du chômage."

Et le bourgmestre d'appuyer son analyse sur les chiffres de fréquentation en hausse dans le centre-ville. L'exposition consacrée à Botero a attiré quelque 58.000 visiteurs. Les synergies efficaces entre la Ville, l'Office du Tourisme, Mars et le Pôle muséal portent leurs fruits. Dans le piétonnier aussi, les visiteurs sont plus nombreux. Et la Cité du Doudou a enregistré une diminution de 5,7% des cellules vides en centre-ville, un record en Wallonie. "Mons tourne la page de désindustrialisation", conclut Nicolas Martin.