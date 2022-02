Allocations oubliées mais pas perdues - Énergie: des mesures suffisantes? - Parcours lumineux au château: 10 articles sélectionnés pour les familles

Prix de l’énergie: le "booster" annoncé par le gouvernement suffira-t-il? - Des allocations oubliées automatiquement activées - Pourquoi le covid ne contamine pas forcément tout le monde dans les foyers? - Acheter à la montagne, est-ce vraiment un "truc de riches?" - Une sortie à faire en famille au château de Grand-Bigard. Découvrez notre sélection d’actu et d’info pratiques pour les familles.

ENTRE NOUS

Parfois, je ferme les yeux

Dans ma vie de parent, il y a toute une série de choses que je n’ai pas envie de voir. Parce que quand on voit, et que les enfants ont vu qu’on avait vu (vous voyez?), on doit agir. Et parfois, je n’ai pas envie d’agir. Alors, je ferme les yeux…

Je ferme les yeux quand je vois que le troisième dessin animé a commencé depuis plusieurs minutes, alors que je n’en avais autorisé que deux; quand je vois mon cadet bousculer un peu trop violemment son grand frère; quand je les vois de loin sauter sur le fauteuil alors que tout le monde sait que "mon fauteuil n’est pas un trampoline!"; quand je vois que pendant les 2 minutes où elle a tourné, la brosse à dents a touché toute une série de choses, sauf des dents; quand je vois que le paquet de bonbons se vide anormalement vite (et qu’ils partagent le butin), quand j’ai terminé de compter jusqu’à trois mais que la "menace" n’a eu aucun effet et que je recommence à compter, quand j’avais dit que je les séparerais de chambre si je les entendais encore faire chambard le soir,…

Et vous, pourquoi fermez-vous les yeux?

DANS L’ACTU

1. Prix de l’énergie: le booster ne suffira pas

Le gouvernement fédéral s’est accordé sur un paquet de mesures pour soulager les ménages face à l’explosion des prix de l’énergie. Un accord tardif, qui ne fera qu’amortir une augmentation qui s’annonce sévère.

2. L’école face aux comportements radicaux de parents

Les comportements et attitudes inappropriés de parents par rapport au cadre scolaire tendent à se multiplier mais restent toutefois minoritaires, selon une enquête de l’Ufapec. La crise sanitaire a exacerbé cette tendance.

3 Plus de convoyeuse dans le bus scolaire

Tous les matins, un car scolaire au départ d’Aiseau-Presles traverse la Basse-Sambre en passant par diverses entités de Fosses, puis Floreffe. À son bord se trouvent en moyenne entre 7 et 10 enfants porteurs de handicaps. La convoyeuse qui veillait à la sécurité dans le car scolaire a été déplacée sur une autre ligne. Les parents sont inquiets.

4. Ils «oublient» de demander les allocs: les droits automatiquement activés

L’an dernier,Famiris a activé automatiquement le droit aux allocations familiales pour 1 500 enfants bruxellois dont les parents n’avaient pas introduit de demande.

EN PRATIQUE

5 Covid: pourquoi le virus ne circule pas dans le foyer?

Pourquoi certains membres d’un même foyer ne contractent pas le coronavirus lorsqu’ils vivent avec des personnes positives?Voici quelques éléments de réponse.

6 Enfants difficiles: un manuel pour les parents

Oui, il existe des enfants "difficiles". Plus interpellants, plus sollicitants, plus épuisants que d’autres. Christel Demey, maman et psychothérapeute, partage son expérience dans la prévention précoce des troubles du comportement avec " Mon enfant, ma bataille ".

7 Acheter un appartement en montagne, c’est cher?

L’idée lui trottait dans la tête depuis un petit moment. L’été dernier, David a franchi le cap. Il s’est offert un pied à terre à la montagne. Caprice de riche? Pas si sûr…"C’est très pratique. Et ça coûte beaucoup moins cher que ce qu’on ne pense."

COUPS DE CŒUR

8 «Koh-Lanta: Le totem maudit»: bientôt une nouvelle saison

Koh-Lanta, l’émission d’aventure de TF1, revient pour une 23e saison. Denis Brogniart vous donne rendez-vous le mardi 22 février, dès 21h10, pour découvrir les 24 nouveaux candidats de "Koh-Lanta: Le totem maudit". TF1 annonce du "jamais vu" pour cette édition tournée aux Philippines.

9 Parcours lumineux dans le parc du château

L’hiver était autrefois synonyme de soirées au coin du feu, bien au chaud, dans le canapé. On a aujourd’hui remplacé le feu par Netflix, mais aussi, depuis peu, par les promenades illuminées. Le château de Grand-Bigard accueille jusqu’au 20 mars Nature Illuminated, un parcours lumineux.

10 Vaccin contre le covid-19: les enfants interrogent une infectiologue

Une classe de 6e primaire de l’école libre de Bois-de-Villers (province de Namur) a accueilli Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Pendant plus d’une heure, les enfants lui ont posé des questions. Ils ont notamment parlé du vaccin contre le covid-19.