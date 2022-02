On a testé le curling pour vous: balayer, pousser, chuter et… adorer

Certains se demandent si le curling est un vrai sport. Il aura fallu que je l’essaie pour affirmer que c’est bien le cas…

Pour le commun des mortels, on sort ce sport de son sommeil pendant près de trois semaines. Jusqu’au 20 février, vous ne pourrez pas manquer cette compétition pendant les JO de Pékin. On ne comprend pas toujours ce sport. Parfois même, on se demande si cela en est véritablement un. Vous l’aurez deviné : il est ici question de curling.

Cette discipline aurait été créée au 17e siècle en Écosse. Malgré cette histoire vénérable, peu de personnes ont déjà tenté leur chance dans nos contrées. Plutôt que de rigoler dans mon coin en regardant les images à la télévision, je me suis dit qu’il serait intéressant de tester ce sport. Enfin, mon chef me l’a suggéré. Mais pour le coup, cela en valait vraiment la peine.

Google étant l’un de mes meilleurs amis, je n’ai éprouvé aucune difficulté à trouver les coordonnées de la Fédération belge de curling. Oui, oui, elle existe. Première surprise et non des moindres: il n’y a pas de version francophone. Pas de soucis, c’est l’occasion de me perfectionner dans la langue de Vondel.

Premier contact sympa avec l’un de nos meilleurs représentants : Tom van Waterschoot. L’international belge, 166e mondial, se montre enchanté à l’idée de me faire tester sa passion. Surtout quand je lui dis qu’un mauvais esprit comme le mien se demande parfois si le curling est un véritable sport. Ce que je ne vais pas tarder à découvrir.

Déplacement latéral et balayage

Le rendez-vous est donc pris un lundi soir, à Zemst, à une vingtaine de minutes de Bruxelles. Le parking est aisé. Impossible de se tromper : le logo du club de curling est posé sur le bâtiment, le seul en Belgique qui est exclusivement consacré à la pratique de ce sport.

Mon arrivée ne passe pas inaperçue : il faut dire qu’à part les habitués, seul un petit groupe de personnes voulant se frotter au curling est présent. Heureux de voir un journaliste, francophone de surcroît, s’intéresser au curling, les membres du club de Zemst se montrent accueillants et volubiles.

Avant de monter sur la patinoire de 42 mètres de long avec trois pistes de curling, je regarde les petits nouveaux. Pousser une pierre, balayer : cela n’a pas l’air bien compliqué. On m’explique quand même les règles. Le curling se joue donc à quatre contre quatre. Le lanceur s’élance et doit pousser la pierre avant de franchir la ligne bleue. Les balayeurs entrent en action pour chauffer la glace, différente d’une patinoire classique. Elle est en effet recouverte de petites bosses. Et c’est en les frottant qu’on permet à la pierre qui pèse à peu près 20 kg d’accélérer vers la cible. Si la pierre va trop loin, elle ne compte pas. Si elle ne passe pas la ligne opposée, elle ne compte pas non plus. C’est après que chaque joueur ait lancé deux fois une pierre (en manches aller/retour) qu’on compte les points. Les plus proches du centre gagnent autant de points que de pierres de leur équipe qui sont dans la zone.

Cela semble bête comme chou. Je me vois déjà représenter la Belgique aux Jeux olympiques d’hiver de Milan, en 2026. Mais avant de faire ma joyeuse entrée en piste, il convient de frotter les semelles avec une brosse spéciale, afin de ne pas endommager la patinoire. Si les habitués investissent dans des chaussures, quand on tente sa chance, on peut monter avec les siennes.

Avec un peu d’appréhension (chaussures, glace = chute certaine), je monte sur le "terrain", grâce à de "fausses semelles" qu’on glisse sous les chaussures. Le déplacement semble aisé et la discussion continue. Mais comme un enfant qui monte sur un terrain, j’ai envie de jouer. Il fait relativement froid (une patinoire, cela reste une patinoire) et je garde ma grosse veste, le temps que Tom van Waterschoot me montre la patinoire de 42 mètres avec des cercles et lignes de part et d’autre, des pierres jaune ou rouge de 20 kg, etc. Et le Malinois de me proposer d’entrer au jeu.

Enfin. Premier contact physique avec le curling? Prendre le balai en mains. Mon instructeur m’explique qu’il faut se déplacer latéralement tout en appuyant fort sur le balai, pendant une grosse dizaine de secondes, après le lancer de notre partenaire. Facile? Très intense surtout. Si le principe est simple, il faut assurer. Je comprends directement qu’il faut être en bonne forme physique. Dans la foulée, la veste n’a plus lieu d’être. Je suis en feu, comme le chante Soprano. Je m’applique à chaque reprise et la pierre arrive là où elle le doit. D’accord, le lanceur y est pour quelque chose mais mon balayage se révèle intensif et positif. Un élève appliqué, en somme.

Un équilibre… encore à trouver

Vient le grand moment, celui de devenir le lanceur. Tom van Waterschoot montre la position adéquate. Pour un droitier, le pied gauche se retrouve devant la pierre. Le pied droit, au départ, est sur une sorte de starting-block et donne l’impulsion, la jambe droite se trouvant ensuite allongée. Sous le bras gauche, le lancer garde le balai. Une histoire d’équilibre, semble-t-il. Je ne sais pas. Je le cherche encore, en même temps que ma dignité. Car des chutes, malgré le nombre impressionnant d’explications claires et un principe simple de prime abord, il y en a eu. Beaucoup. C’est filmé et photographié, donc j’essaie de me donner un genre. Cela permet de tricher sur une photo où je prends la pose adéquate. L’honneur est sauf. Enfin, presque…

Le sport est en tout cas amusant à la pratique. Le photographe, que je ne remercierai jamais assez, aimerait bien une photo où je balaie, Tom van Waterschoot lançant la pierre. OK, ça, je sais faire. Enfin, je crois. Sur l’un des essais, je m’applique comme jamais. Je suis distrait par un bruit, je tourne la tête et je me vautre de tout mon long sur la patinoire. Une chute sans gravité. Sauf pour mon amour-propre. Sur la patinoire, je me relève vite, en rigolant. Cela devait m’arriver. Et je fais semblant de rien. Plus de peur que de mal mais finalement, on va passer à l’interview, un exercice où je me sens plus à l’aise.

De manière surprenante, deux jours plus tard, je sentais encore que le curling est un vrai sport, difficile à appréhender mais chouette à pratiquer. Les triceps, dont j’avais oublié l’existence, se rappelaient à mon bon souvenir.

"Tout le monde peut venir au club, de 7 à 77 ans, nous explique Tom van Waterschoot. Il y a une centaine de joueurs en Belgique dont le plus âgé doit avoir 78 ans. Le curling nécessite de la technique (maîtrise de la glissade et contrôle du corps), du physique (un lancer peut durer 15 secondes) et de la tactique. Pour la condition physique, faire du vélo et courir, c’est bien. Les vrais pros (NDLR : car il en existe) font du fitness."

Alors, d’accord, je peux dire adieu aux Jeux de Milan. Mais je reviendrai à Zemst et je regarderai quelques rencontres, à Pékin, sans me moquer. Maintenant, je sais ce qu’est le curling…