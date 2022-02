Julien Raya-Garcia souffre d’une fracture du cubitus et devra se faire opérer. ÉdA

Les Couvinois ont connu deux gros pépins avec leurs gardiens ce week-end lors de la rencontre de D2 au RFC Meux…

Julien Raya-Garcia avait quitté le match avec une fracture, qui s’avère être du cubitus et non du radius. Le keeper couvinois devra d’ailleurs se faire opérer. Son coéquipier Vincent Eugène, blessé lors du choc avec Gilles Kinif (et qui avait valu l’exclusion du premier gardien des Fagnards), sera bien présent ce week-end avec Couvin-Mariembourg.