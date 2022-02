Ukraine : les Etats-Unis "exhortent" la Russie à retirer ses troupes

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont entretenus par téléphone ce mardi.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a "exhorté" mardi son homologue russe Sergueï Lavrov à choisir la "voie diplomatique" et à un retrait "immédiat" des troupes russes à la frontière ukrainienne, selon un communiqué du département d’État américain après leur appel téléphonique.

"Le secrétaire d’Etat a souligné la volonté des États-Unis, de manière bilatérale et avec nos alliés et partenaires, de poursuivre un échange substantiel avec la Russie sur les inquiétudes de sécurité mutuelles", a déclaré la diplomatie américaine. "Il a souligné qu’une nouvelle invasion de l’Ukraine engendrerait des conséquences rapides et sévères."