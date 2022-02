Pam & Tommy, love story

Phénomène de la pop culture, le couple formé par Pamela Anderson et Tommy Lee fit les beaux jours de la presse à scandale.

Tout commence par une sex tape. Celle de Pamela Anderson, star du petit écran aux formes plus que généreuses et Tommy Lee, alors batteur du sulfureux groupe de rock Mötley Crüe. Vivant dans un monde à des millions d’années-lumière des "vrais gens", le couple est en train de rénover sa luxueuse villa. Alors qu’ils s’éclatent sans se soucier de l’argent ni de ce que pourraient coûter les travaux, les ouvriers tentent de suivre le cours des exigences changeantes de Tommy Lee. Et, il n’y a pas que ses exigences qui fluctuent; ses humeurs aussi.

Une love story rythmée par les scandales

Contrarié par Rand, l’un des ouvriers (incarné par Seth Rogen), le musicien vire toute l’équipe sans verser le moindre dollar. Sur la paille, Rand décide alors de voler le couple.

Un cambriolage millimétré, dont le larcin devrait offrir un petit pactole à son auteur. Mais ce que Rand ignore c’est que parmi les billets, les bijoux et les armes, figure une cassette vidéo plutôt intime…

Alors que les débuts d’internet sont encore balbutiants, la vidéo va rapidement passer du statut de curiosité clandestine à celui de sensation globale dont les deux protagonistes vont à la fois profiter et faire les frais.

Avec Pam & Tommy, Disney + s’attaque à l’un des phénomènes de la pop culture les plus incandescents de ces dernières années.

Basée sur l’histoire d’amour tumultueuse entre Pamela Anderson (Lily James, plus "vraie" que nature) et Tommy Lee (Sebastian Stan), cette nouvelle mini-série en huit épisodes tente de montrer à quel point, entre les deux stars, l’amour fut spontané et brûlant. Avec tous les très bons et navrants moments qu’une telle passion suppose.

Cette love story rythmée par la passion, les scandales et le sexe se situe à l’intersection de l’intimité, de la technologie et de la célébrité, retraçant l’origine de la télé-réalité jusqu’à la diffusion d’une vidéo volée, vue par des millions de personnes. Un micro – phénomène qui en dit long sur une époque pas si lointaine.

Premiers épisodes disponibles sur Disney + (8 épisodes d’environ 45 minutes).