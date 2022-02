Farid répond à votre question météo: restera-t-il de la neige ce week-end dans les Fagnes?

La question du jour à Farid est celle de Sébastiano de Bernissart (Hainaut): "Salut Farid, je pars ce week-end du côté de Vielsalm en province de Liège. Penses-tu qu’il y restera encore de la neige pour une petite balade? Merci beaucoup à toi!"

Salut Sébastiano, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons avec la mauvaise et la neige qui ne sera malheureusement plus présente ce week-end. En effet, elle est tombée surtout au-dessus de 550 m d’altitude mais fondra en grande partie à cause d’un redoux prolongé. De toute manière, Vielsalm était trop bas et il aurait fallu aller jusque-là Baraque Fraiture 15 km plus loin pour espérer voir la neige (il ne restera plus grand-chose samedi).

Par contre, bonne nouvelle avec un week-end sec et pas désagréable en vue. Une petite gelée le matin et une alternance de nuages et d’éclaircies après-midi sous un vent faible, un peu plus modéré dimanche. Le mercure affichera des valeurs de saison avec 3 à 5°C l’après-midi voire 6-7°C dimanche, idéal pour un peu de vélo ou une randonnée sans oublier les bons restos du coin.

Et ailleurs sur le pays?

La limite frontale ondulera encore sur le centre du pays en début de matinée mais il fera déjà plus sec à la mer avec la percée d’éclaircies. Ensuite, les pluies auront tendance à se décaler vers l’est poussées par une hausse du champ de pressions. Il fera plus sec sur le Hainaut, les Brabants et les Flandres avec toujours des pluies mais sur la partie sud et le relief (fonte de la neige).

L’après-midi, toujours de la grisaille mais un temps plus sec et encore un peu de crachin sur le relief ardennais jusqu’au Condroz et la province de Namur. Les maxima seront doux avec toujours 5 à 10°C et le vent modéré à assez fort de secteur ouest. En soirée, encore quelques gouttes sur l’ouest et météo plus sèche ailleurs:)