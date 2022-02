Koh-Lanta revient le mardi 22 février sur TF1 avec une nouvelle saison: "Koh-Lanta: Le totem maudit"

Koh-Lanta, l’émission d’aventure de TF1, revient pour une 23e saison. Denis Brogniart vous donne rendez-vous le mardi 22 février, dès 21h10, pour découvrir les 24 nouveaux candidats de "Koh-Lanta: Le totem maudit". TF1 annonce du "jamais vu" pour cette édition tournée aux Philippines.

Après une saison "Koh-Lanta: la Légende" mouvementée, l’émission phare de TF1 revient pour une 23e saison. Denis Brogniart vous donne rendez-vous dès le mardi 22 février sur TF1 pour découvrir "Koh-Lanta: Le totem maudit".

Comme la saison anniversaire diffusée fin 2021, TF1 conserve donc la case du mardi pour sa célèbre émission d’aventure. Tournée aux Philippines, cette nouvelle édition verra s’affronter 24 nouveaux candidats, avec une mixité parfaite: 12 femmes et 12 hommes tenteront de devenir le meilleur aventurier.

Deux totems

Dans un communiqué, publié ce mardi, TF1 annonce du "jamais vu". "Il n’y aura pas un, mais deux totems: le totem d’immunité qui protège les gagnants et le totem maudit et ses malédictions. Perdre une épreuve, c’est hériter du totem maudit, et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure", avertit la chaîne française.

Une nouvelle saison qui devrait effacer la déception des téléspectateurs face à "Koh-Lanta: la Légende", qui avait entaché l’image du programme. Pour rappel, des cas de tricherieavaient été mis à jour lors de cette édition anniversaire. TF1 et Adventure Line Productions avaient décidé dene pas sacrer de vainqueur. Si la victoire était censée revenir à Claude, il ne fut donc rien, et les 100.000€ promis au vainqueur ont été versés à l’association Bertrand Kamal, concurrent disparu de Koh Lanta Les 4 Terres.

Alors, impatient de découvrir ce nouveau totem "maudit"?