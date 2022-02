Coronavirus: Aerosmith annule sa tournée européenne et ne se produira pas au Graspop

Le groupe de hard rock américain Aerosmith a annoncé mardi l’annulation de sa tournée européenne à venir, en raison des incertitudes essentiellement liées à l’évolution de la pandémie de COVID-19.

Il ne sera donc pas présent au Graspop Metal Meetingqui se tiendra à Dessel du 16 au 19 juin, et dont il était une des têtes d’affiche. Le groupe de power-métal suédois Sabaton a depuis été annoncé en remplacement par le festival.

Cité par loudersound.com, Aerosmith dit avoir décidé l’annulation de sa tournée en Europe en raison du manque de sécurité liée aux voyages, à la persistance du COVID-19 et à d’autres éléments. "Il est devenu clair qu’il ne nous est pas possible maintenir les shows dans la région. La santé, la sécurité et le bien-être de nos fans sont une priorité", souligne le groupe légendaire qui devait se produire au Graspop le dimanche 19 juin.