Dons détournés à Pepinster: Dedye doit remettre son mandat de conseiller et Beckers suspendue

La Commission de vigilance du PS se réunira pour analyser les cas de Claude Dedye et Julie Beckers. Dans l’intervalle, les deux sont suspendus de leurs fonctions internes au PS et Dedye doit remettre son mandat de conseiller.

Ce mardi, la Fédération verviétoise du Parti Socialiste a appris les accusations portées à l’encontre de Claude Dedye (Vivre Pepinster) et de sa compagne cheffe de groupe du même parti, Julie Beckers, tous deux conseillers communaux à Pepinster.

Pour rappel, Philippe Godin a révélé ce lundi soir au conseil communal que Claude Dedye avait fait bénéficier à des proches de Julie Beckers – non-impactés par les inondations – d’un don de charbon (une demi-tonne) reçu dans le cadre des inondations. "Les instances de la Fédération sont déterminées à faire toute la lumière sur ces accusations et prendre les décisions qui s’imposeraient s’il apparaissait que M. Dedye et Mme Beckers devaient être mis en cause", indique Valérie Dejardin, présidente de la Fédération verviétoise du PS par voie de communiqué de presse. " La Fédération verviétoise du PS ne peut tolérer de comportements qui mettraient à mal la probité nécessaire à l’exercice d’un mandat politique, quel qu’il soit. Dès lors, la Commission de vigilance se réunira pour analyser les cas de M. Dedye et Mme Beckers et en tirer les conclusions nécessaires. Dans l’intervalle, les intéressés sont suspendus dès ce jour de toutes leurs fonctions internes au PS."

Par ailleurs, Claude Dedye "qui a reconnu publiquement la matérialité des faits, est invité à remettre sans délai son mandat de conseiller communal à la disposition de sa liste".

Enfin, la Fédération a rappelé que "de nombreux militants et élus se sont illustrés par leur comportement exemplaire durant la crise des inondations et que nombre d’entre eux continuent, aujourd’hui encore, à travailler sans relâche sur le terrain. Les accusations portées à l’encontre de M. Dedye et Mme Beckers ne peuvent occulter cette réalité", termine Valérie Dejardin.