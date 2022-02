À Bruxelles, "le pic d’Omicron est passé, mais ce n’est pas encore fini"

Certains annonçaient, grâce à Omicron, l’issue de la pandémie pour la fin janvier… mais il n’en est rien. Bruxelles compte encore 5.000 cas positifs par jour.

"Le pic d’Omicron est passé", déclare Inge Neven. Ouf de soulagement? Pas vraiment. "Mais la pandémie n’est pas finie, […] on effectue encore plus de 5.000 tests positifs par jour", refroidit la responsable Covid à la Cocom. Si la capitale a vu son nombre d’infections baisser la semaine dernière, les infections ont repris et restent en légère augmentation sur les quatorze derniers jours. Au niveau des tests, Bruxelles en réalise encore plus de 12.000 par jour, et recense 44% de positivité. En unité des soins intensifs, Bruxelles constate également une légère augmentation et 35 personnes décèdent du Covid encore chaque semaine en moyenne.

Les vaccins disponibles sans rendez-vous

Inge Neven rappelle que, depuis une semaine déjà, les centres de vaccination sont ouverts sans rendez-vous pour les personnes de plus de seize ans, à l’exception de l’hôpital militaire Reine Astrid. À l’heure actuelle, 41% des Bruxellois ont reçu leur booster à Bruxelles, 70% pour les plus de 65 ans et 19% pour les 18-24 ans, un chiffre croissant avec les âges jusqu’à atteindre 56% chez les 55-64 ans. "La vaccination continue, mais la vitesse a un peu diminué, comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres régions." Cependant, le mois de février pourrait relancer le mouvement car "250.000 personnes vont perdre leur CST au 1er mars", rappelle Inge Neven.

À propos du booster justement, Inge Neven a également rappelé d’attendre 14 jours après avoir été guéri ou ne plus présenter de symptômes du Covid. En revanche, quatre jours suffisent pour les contacts à haut-risque. Un premier regard (ou presque) sur le baromètre instauré lors du dernier Codeco: "pour le moment, on reste dans le rouge". Bruxelles n’est donc pas près de lâcher la bride.