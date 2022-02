Jonathan, tortue géante des Seychelles, est le plus vieil animal terrestre du monde

Jonathan, une tortue géante des Seychelles, vient d’entrer dans le Guinness World Record comme étant l’animal terrestre vivant le plus âgé. Sorti de son œuf en 1832, le reptile fête cette année ses 190 ans.

Jonathan, une tortue géante des Seychelles, a été offert au gouverneur de l’île de Sainte-Hélène… en 1882! Le reptile avait alors déjà 50 ans. Cela signifie que l’animal est sorti de son œuf en 1832. Jonathan soufflera ses 190 ans cette année!

Un véritable record de longévité. La tortue vient d’ailleurs de décrocher le record de l’animal terrestre vivant le plus âgé, dans le célèbre Guinness World Record. "Terrestre" parce que certains requins vivraient encore plus vieux.

La tortue est née alors que la reine Victoria d’Angleterre n’était encore qu’une adolescente. Cela fait maintenant plus de 120 ans que la souveraine britannique a quitté ce monde, mais Jonathan, lui, parcourt toujours les terres de l’île de Sainte-Hélène!

Interrogé par le Washington Post, Joe Hollins, son vétérinaire attitré, compare l’animal à un symbole de persistance et d’endurance. "Pendant que les guerres, les famines, les épidémies, les souverains se sont succédés, que des nations sont nées et ont disparu, lui, a vécu sa vie, tranquillement, totalement inconscient du passage du temps."

Jonathan (à gauche) avec une autre tortue géante en 1886. -

C’est sans doute le fait d’habituer sur cette petite île perdue au milieu de l’océan Atlantique qui a permis à Jonathan de vivre aussi longtemps, évitant notamment d’être mangé par d’éventuels prédateurs. "Aujourd’hui, il ne voit plus et son odorat lui fait défaut mais il entend très bien et mange tout ce qui lui est donné à la main, salade, carotte, concombre, pommes, et bananes", explique Joe Hollins à propos de l’état de santé de l’animal.

Le reptile a largement dépassé l’espérance de vie classique des tortues géantes, qui est de 150 ans. Il a même réussi à faire mieux que la précédente doyenne, disparue à 188 ans. Une question se pose maintenant: Jonathan atteindra-t-il les 200 ans? Rendez-vous dans 10 ans!