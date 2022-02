Saint-Ghislain: le semi-marathon de l’Ourse se prépare, toujours dans le respect des mesures sanitaires

L’événement sportif et caritatif sera à nouveau organisé dans le respect des mesures sanitaires.

C’est un événement incontournable pour tous les amoureux de course à pied, d’autant qu’à la performance s’ajoute un important aspect caritatif. Cette année, le semi-marathon de l’Ourse prendra place dans l’entité saint-ghislainoise le 8 mai prochain. La course devrait être spéciale à plus d’un titre: elle s’inscrira une nouvelle fois dans un contexte de crise sanitaire et donc de contraintes pour les organisateurs mais surtout, il s’agira de la dixième année d’existence de l’ASBL.

Malheureusement, il ne sera pas possible de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer dignement cet anniversaire. Des protocoles stricts restent en vigueur et seront d’application avant, pendant et après la course. En revanche, contrairement à l’an dernier, il sera également possible de s’inscrire aux courses de 5 et de 10 kilomètres, au parcours marche de 10 kilomètres ou au kids run, qui s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 12 ans et dont la participation est gratuite.

L’année passée, ces distances plus courtes n’avaient pas pu être proposées, l’organisation pour gérer les participants tout en respectant des règles sanitaires extrêmement strictes étant bien trop lourde. Pour cette édition 2022, les organisateurs privilégient toujours un parcours de vitesse sur bitume, permettant des records de vitesse, mais le tracé a été légèrement modifié. Ainsi, le départ sera donné depuis le site du MAH Hotel, partenaire de l’événement. " Le circuit passera une nouvelle fois sur la place de Sirault", annonce l’organisation.

Comme depuis sa création, l’événement sera organisé au profit de la recherche contre le cancer. Tous les bénéfices seront donc reversés au FNRS. Le docteur Arsène Burny, président de la Commission Télévie du F.R.S.-FNRS et parrain de l’ASBL Semi-marathon de l’Ourse sera présent le jour J pour encourager les coureurs et marcheurs. À ce jour, l’ASBL a fait un don de 160 000 euros pour la recherche.

Les participants pourront retirer leur dossard et leur sac lors de la traditionnelle pasta party organisée la veille, soit le 7 mai, ou le matin de la course, à la piscine de Saint-Ghislain. Tous les participants doivent être inscrits via le site https ://www.semidelourse.be.