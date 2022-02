Jan Bucquoy, La Méthode Williams, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 2 février

Six films sont au menu de ce mercredi 2 février 2022. -

Alice sur le toit, un avortement, plein de femmes et même des balles de tennis: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 La Méthode Williams (King Richard)

Biopic de Reinaldo Marcus Green. Avec Will Smith, Aunjanue Ellis et Saniyya Sidney. Durée: 2 h 25.

Ce que ça raconte

Quand ses filles ont eu quatre ans, Richard Williams a écrit un plan de 78 pages décrivant leur entraînement pour devenir des stars du tennis. Il ne s’est pas trompé: Venus et Serena Williams font partie des meilleures joueuses de tous les temps.

Ce qu’on en pense

Ce charismatique bonhomme était taillé pour le cinéma. Son parcours digne d’un film hollywoodien donne (un peu trop?) envie de croire au rêve américain.

2 L’événement

Drame d’Audrey Diwan. Avec Anamaria Vartolomei et Kacey Mottet Klein. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Dans les années soixante, Anne, jeune étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle veut poursuivre ses études mais l’avortement est alors interdit en France.

Ce qu’on en pense

La réalisatrice ne cache rien des difficultés et de la douleur de cette jeune fille, pour mieux délier les langues sur le tabou de l’avortement. Une claque.

3 La dernière tentation des Belges

Comédie dramatique de Jan Bucquoy. Avec Wim Willaert, Alice Dutoit, Alex Vizorek. Durée: 1 h 15.

Ce que ça raconte

Perchée sur une falaise, Marie (Alice Dutoit alias Alice on the Roof) a envie de sauter. Pour l’en empêcher, son père Jan Bucquoy (Wim Willaert) lui raconte, tel Shéhérazade, une histoire qui ne finit pas: la sienne.

Ce qu’on en pense

15 ans après le suicide de sa fille Marie, le cinéaste Jan Bucquoy (Camping Cosmos) met en abyme sa tragédie intime dans un film à l’humour barré, à la mise en scène colorée, et porté par un casting belge éclectique.

4 Nos plus belles années (Gli anni più belli)

Comédie dramatique de Gabriele Muccino. Avec Pierfrancesco Favino et Micaela Ramazzotti. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

Quarante ans dans la vie d’une bande de quatre amis, des années 80 à aujourd’hui.

Ce qu’on en pense

Habitué des fresques chorales, Gabriele Muccino signe un nouvel opus du genre. Pas désagréable, mais un peu trop tourné vers le passé.

5 Debout les femmes!

Documentaire de François Ruffin & Gilles Perret. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Partenaires malgré eux, les députés Bonnell (En Marche) et Ruffin (La France Insoumise) s’attellent à revaloriser une catégorie invisibilisée: les femmes qui s’occupent d’autrui.

Ce qu’on en pense

Après J’veux du soleil sur les Gilets Jaunes, François Ruffin et Gilles Perret signent un nouveau documentaire engagé, à la fois édifiant et léger.

6 Io Sto Bene

Comédie dramatique de Donato Rotunno. Avec Renato Carpentieri. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Il y a cinquante ans, Antonio est parti s’installer au Luxembourg pour trouver du travail. Aujourd’hui veuf, il se remémore ses jeunes années tandis qu’il aide une jeune Italienne à s’intégrer.

Ce qu’on en pense

L’immigration italienne vue par le prisme de portraits croisés. Gentil et sympathique, à défaut d’être transcendant.

