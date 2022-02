Prix de l’énergie | Trop peu, trop tard: l’opposition regrette le manque d’ampleur et l’oubli du gaz

Catherine Fonck a exprimé sa déception via Twitter. BELGA

"Beaucoup trop peu, beaucoup trop tard": l’opposition au fédéral a étrillé la Vivaldi pour son compromis visant à soutenir les ménages face aux factures d’énergie qui gonflent.

"Beaucoup trop peu, beaucoup trop tard", résume DéFI. "La montagne a accouché d’une souris. Pire, c’est devenu une blague", estime pour le PTB son président Raoul Hedebouw. Cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck a aussi exprimé sa déception via Twitter.

Les trois formations d’opposition pointent toutes un élément qui pose question: il n’y a " rien " de spécifiquement prévu pour le gaz pour le moment (au-delà du tarif social élargi prolongé jusqu’à fin juin). La baisse temporaire de la TVA, de 21% à 6%, ne concerne en effet que l’électricité. Et c’est une mesure qui coïncidera avec le printemps, période où la consommation devrait progressivement diminuer, note DéFI.

"Aucune mesure concernant le gaz, qui constitue la plus grosse dépense de la facture énergétique. Rien pour le mazout", tance le parti.

Le gouvernement est-il conscient que c’est justement la facture de gaz qui a été multipliée par trois?

Le PTB souligne le même problème: "Le gouvernement est-il conscient que c’est justement la facture de gaz qui a été multipliée par trois?", s’interroge Raoul Hedebouw, dont le parti a milité ces derniers mois pour une baisse pérenne de TVA aussi bien sur l’électricité que sur le gaz.

Même avec le chèque énergie de 100 euros par ménage, une prime unique que la majorité a appelé "prime de chauffage", le soutien moyen apparaît bien limité en comparaison de la multiplication des montants des factures. "Une aide moyenne de 165€. (...) Alors que l’Etat va continuer à accumuler les recettes suite à l’explosion des prix?", remarque l’élue cdH Catherine Fonck via son compte Twitter.

La majorité a avancé ce mardi en conférence de presse un "booster" du pouvoir d’achat des ménages estimé en moyenne à 300 euros par ménage pour cette année, mais cela comprend le "mini tax shift" que la Vivaldi a présenté parallèlement à son compromis sur l’énergie.

Les mesures avancées sont "loin d’être à la hauteur de l’attente. Sauf à penser que désormais, trouver un accord est le seul challenge de cette majorité", résume DéFI via communiqué. Ce qui fait dire au président de parti François De Smet que la Vivaldi "passe complètement à côté de la crise énergétique et, pire, ne semble pas s’en rendre compte". Le parti d’opposition aurait aimé voir une "vision transversale" dans ce dossier, liant réflexion sur la fiscalité et choix énergétique pour le futur du pays.

La majorité a annoncé que le travail continuerait sur une réforme des accises, de manière à limiter l’impact des variations de prix de l’énergie sur les citoyens. On peut s’interroger "sur la durée de cette réflexion", pointe déjà DéFI. Les partis du gouvernement ont annoncé que la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et celui des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) reviendraient vers le kern avec leurs analyses pour le 1er mars au plus tard. Ces dernières semaines, plusieurs acteurs de la majorité avaient pointé que jouer sur les accises demandait une analyse chiffrée poussée.