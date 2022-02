Un défenseur de la RAAL s’engage avec Rochefort pour la fin de la saison

L’Union Rochefortoise pourra compter sur les services d’un jeune défenseur, au moins jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Celui-ci arrive en droite ligne de La Louvière.

Au vu des blessures de Gilles Bernard (qui attend la confirmation de ce que beaucoup craignent être les ligaments croisés) et de Thibault Monmart (out au moins jusqu’en mars suite à une déchirure), Rochefort était à la recherche d’un défenseur pour consolider sa dernière ligne. Les Unionistes ont trouvé leur bonheur en la personne de Maxime Thiel (RAAL La Louvière), a fait savoir ce mardi matin le président rochefortois Nicolas Lhoist. "Maxime est un jeune de 20 ans qui faisait partie du noyau A de la RAAL. Il est donc prêt physiquement. Il vient nous aider pour nos derniers matches de championnat et a signé un contrat jusqu’au 30 juin. Nous verrons alors à ce moment comment se poursuivra la collaboration."

Maxime Thiel, défenseur tournaisien de formation, peut aussi bien évoluer dans la défense centrale qu’en tant que back (gauche, de préférence). Il avait joué ses premières minutes avec La Louvière en amical face à… Rochefort. L’ex-Loup a un solide bagage derrière lui, avec des passages par le groupe pro de Zulte-Waregem mais également auparavant des piges chez les jeunes de Mouscron, de Lille et du Standard de Liège. Maxime a aussi intégré la sélection nationale, des U15 aux U19.