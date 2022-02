Une "nouvelle forêt" de 610 arbres plantée à Neder-Over-Heembeek

La piscine de Neder-Over-Heembeek va être entourée d’une "tiny forest". Les élèves de deux écoles locales ont planté les premiers troncs. C’est le résultat d’un appel à budget participatif de la Ville de Bruxelles.

Les premiers troncs de quelque 610 arbres ont été plantés ce 31 janvier le long de la piscine de Neder-Over-Heembeek. Ce que l’échevinat de la Participation citoyenne appelle une "nouvelle forêt" bénéficie d’une part du budget participatif que la Ville de Bruxelles accorde au quartier Neder-Over-Heembeek/Mustaard, d’un montant total d’1 million d’euros, répartis entre 14 projets. Cette "tiny forest" (ou "mini-forêt") est coordonnée par l’ASBL Good Planet.

Parmi les habitants et élèves des écoles De Beiaard et À la Croisée des Chemins, l’échevin de la Participation Arnaud Pinxteren (Écolo) a donc empoigné la bêche. "Des enfants qui mettent la main à la pâte pour rendre notre ville plus verte, c’est un résultat concret du budget participatif", plaide-t-il. Arguant que "ce projet répond aux besoins du quartier définis par les habitants et vise à renforcer son caractère vert et durable."

La Ville précise que les 610 arbres de la forêt ne seront pas plantés en un seul jour: c’est le Service des Espaces Verts qui poursuivra la plantation. Ce sont des espèces indigènes qui ont été choisies: tilleuls, charmes, chênes, frênes et autres arbres fruitiers. "Nous renforçons ainsi la biodiversité dans notre ville densément construite, nous luttons contre le changement climatique et nous créons un lieu où les riverains peuvent se détendre et se ressourcer", assure Zoubida Jellab, Échevine des Espaces Verts (Écolo).

Faouzia Hariche, échevine de l’Enseignement (PS), estime pour finir que "Cette tiny forest est un nouvel outil pédagogique intéressant car il constitue un bon terreau pour de nombreux cours (gymnastique, sciences, géographie…)".