240 PV par jour en 2021 pour les bikers de la zone Bruxelles Capitale Ixelles

Dans le viseur des bikers de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles en 2021: les zones piétonnes et les zones de livraison, ainsi que la fluidité du transport en commun. ÉdA – Julien RENSONNET

Les bikers de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles n’ont pas chômé en 2021. Ils ont délivré quelque 240 PV par jour. Aux automobilistes, mais pas uniquement. Dans leur viseur: trottoirs, sites propres, zones de livraison, piétonniers. Bilan.

87.757 infractions "nuisant à la viabilité de la circulation": c’est le bilan des verbalisations de la brigade cycliste de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles en 2021. Soit une moyenne de plus de 240 PV par jour. "Une année productive", se félicite la zone.

Parmi les priorités des bikers en 2021, deux axes principaux: "protection des usagers doux" et "fluidité et sécurité des transports en commun".

On pourrait croire qu’il s’agit là de viser le trafic motorisé, mais ce n’est pas le cas. La police rappelle qu’"une attention particulière" a été de mise sur les "zones à circulation restreinte ou interdite, comme la zone piétonne où de plus en plus d’usagers sont dérangés par la conduite inadaptée des cyclistes ou des utilisateurs de trottinettes électriques".

Ainsi, 2.150 cyclistes et usagers de trottinettes ont été verbalisés sur le territoire de Bruxelles Capitale Ixelles en 2021. "Dont la plupart pour vitesse inadaptée et comportement mettant en danger les autres usagers de la zone piétonne", précise le communiqué diffusé ce 28 janvier.

Le respect des zones de livraison par les commerçants et riverains était une autre cible des bikers en 2021. Bilan: 22.050 PV.

"Pour éviter les futures infractions et augmenter la sécurité routière, nous avons également misé sur le réaménagement de l’espace public, en collaboration avec les autorités administratives", ajoute la police.

Ça semble porter ses fruits. Ainsi, en 2021 par rapport à 2020, la zone Bruxelles Capitale Ixelles a constaté "48% d’infractions en moins sur les pistes cyclables, 23% d’infractions en moins compromettant la fluidité des transports en commun et 30% d’infractions en plus pour stationnement sur les trottoirs".