Chiffres Covid en Belgique ce mardi 1er février: la barre des 4.000 hospitalisés et des 400 patients en soins intensifs franchie

Entre le 25 et le 30 janvier, il y a eu en moyenne 363,6 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 16% par rapport à la période de référence précédente. BELGA

On fait le point sur les chiffres coronavirus communiqués pour la Belgique ce mardi.

Au total, 4.081 personnes positives au SARS-CoV-2 séjournent actuellement à l’hôpital (+24%), dont 405 patients traités en soins intensifs (+2%), indique ce mardi matin Sciensano, l’Institut de Santé publique.

Entre le 25 et le 30 janvier, il y a eu en moyenne 363,6 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 16% par rapport à la période de référence précédente.

Le chiffre des hospitalisations - 3.755 hospitalisés annoncés dans un premier temps mais 3.752 dans un deuxième temps - communiqué avant-hier était en baisse par rapport à la veille (3.826) pour la première fois en diminution après 31 jours de hausse quotidienne!

À titre de comparaison, durant les derniers jours: 3.438 personnes étaient hospitalisées pour Covid mardi dernier, 3.583 mercredi, 3.694 jeudi, 3.826 vendredi lorsque le pic de la 4e vague (3.736 le 2 décembre) a été dépassé, ou encore 3.840 ce lundi.

Le virologue Steven Van Gucht affirmait vendredi que " le pic de la 5e se profile ".

Entre le 22 et le 28 janvier, 47.817 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour.

Plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Au cours de cette période, une moyenne de 27,3 personnes sont décédées par jour après avoir été testées positives.

Le taux de positivité est de 45,9% alors que près de 116.000 tests ont été réalisés.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,08. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer.

La 5e vague du Covid-19 a débuté il y a un peu plus d’un mois. À l’époque, une moyenne de 6.200 cas par jourétait recensés après un pic à 18.000 début décembre et 1.870 personnes étaient hospitalisées pour cause de coronavirus.