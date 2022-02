P1 Dames: Natoye s’impose dans le derby condrusien (photos)

Les Natoyennes se sont largement imposées à Ciney.

En ce week-end de Coupe, une seule rencontre au programme avec un derby toujours intéressant entre Ciney et Natoye. Un duel de bas de classement où le vainqueur pouvait s’éloigner de la dernière place, toujours détenue par Profondeville.

Si le début de rencontre était partagé (6-12 après 10 minutes), les Jaunes ont commencé à se détacher au repos (13-24), pour finalement réaliser le break à la demi-heure (25-45) et s’imposer 39-65. "C'est difficile de rivaliser face à des renforts de R2, peste le coach cinacien, Michel Jeanmart. Mais il faut reconnaître que leurs jeunes U16, notamment Laly Gilson et E.Clabodts, ont presté à un excellent niveau. Mais la défaite ne m’inquiète pas. Il y aura d’autres matches à prendre d’ici la fin de la saison."

La défaite n’a pas empêché le groupe cinacien de profiter de leurs retrouvailles après le match.

Eve Dehon à la tête de la P1

Dans les rangs natoyens, la formation est le maître mot et l’entraîneuse Eve Dehon, qui a pris le relais de Simon Rousseaux en décembre, ne peut se montrer que satisfaite. "Les U16 ont joué leur première demi-finale de Coupe AWBB ce samedi, pointe la meneuse de l’équipe R2. Ici en P1, elles ont eu l’occasion de se frotter à des joueuses plus expérimentées. C’est pour cela que certaines filles de R2 sont inscrites sur le PC53 pour encadrer les plus jeunes."

Avec désormais, trois victoires, autant que leurs voisines cinaciennes, le maintien semble en bonne voie dans le Condroz.