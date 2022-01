Ukraine: Poutine et Macron ont évoqué par téléphone les "garanties de sécurité" de Moscou

Les présidents russe et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus lundi par téléphone pour la seconde fois en quatre jours afin d’évoquer la crise en Ukraine, ont indiqué Moscou et Paris.

"L’échange de vues s’est poursuivi sur la situation autour de l’Ukraine et les questions liées à la fourniture à la Russie de garanties de sécurité sur le long terme et établies juridiquement", a affirmé la présidence russe dans un communiqué.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a "encore une fois évoqué en détail les approches de principe de ces problèmes".

Les deux dirigeants, qui se sont déjà entretenus vendredi, sont convenus de poursuivre les contacts par téléphone mais aussi, selon le Kremlin, d’étudier "la possibilité" de se rencontrer en personne.

"Cet échange fait suite aux conversations du Président de la République avec ses homologues russe et ukrainien vendredi 28 janvier et s’inscrit dans une même logique de désescalade", a indiqué pour sa part la présidence française après l’appel.

Selon l’Elysée, "les deux présidents accueillent favorablement les avancées positives en format Normandie", le format existant de pourparlers qui rassemble la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne et la France pour régler le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Moscou est accusé depuis fin 2021 d’avoir massé jusqu’à 100.000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une attaque. En contrepartie, Etats-Unis et Royaume-Uni ont brandi la menace de nouvelles sanctions contre Moscou.

La Russie nie tout projet en ce sens, tout en réclamant des garanties écrites pour sa sécurité, dont le rejet d’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan et la fin du renforcement militaire de l’Alliance atlantique à l’Est.

Cette demande clé a toutefois été rejetée par les Etats-Unis la semaine dernière dans une réponse écrite à Moscou. Le Kremlin a indiqué réfléchir à sa réaction.