Le conseil communal, unanime, rend hommage à Freddy Thielemans

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a longuement rendu hommage lundi soir à l’ex-bourgmestre socialiste Freddy Thielemans, décédé samedi en fin de soirée.

Après avoir observé une minute de silence, pas moins de quinze conseillers et échevins ont tenu à s’exprimer, de la majorité à l’opposition MR et PTB qui ont également témoigné d’anecdotes positives à l’égard de celui qui avait dirigé la Ville jusqu’en 2013.

Les habitants pourront aussi rendre hommage au défunt, à l’Hôtel de Ville, en écrivant un mot dans le livre d’or de condoléances ouvert depuis lundi. Ceux qui le souhaitent pourront s’incliner devant sa dépouille qui reposera à l’Hôtel de Ville également, jeudi et vendredi après-midi, de 14h à 19h, a précisé le bourgmestre de la Ville, Philippe Close.

Les funérailles de Freddy Thielemans auront lieu samedi au cimetière d’Uccle à 11 heures, dans le respect du protocole de mesures en vigueur pour les enterrements.

Dans l’hommage qu’il lui a lui-même rendu, le bourgmestre actuel de la Ville de Bruxelles, qui fut son fils spirituel en tout cas au niveau de sa carrière au niveau communal, a notamment insisté sur l’attachement profond de Freddy Thielemans à la Ville de Bruxelles "dont il connaissait le moindre pavé" et sur le souhait de celui qui commença sa carrière en tant que professeur de langues à "transmettre".

Dans l’opposition MR, on épinglera le témoignage de David Weytsman à ce "défenseur de la laïcité", et Geoffroy Coomans de Brachène à celui qui alliait la "Zwanze" et le folklore avec érudition" et de Bertin Mampaka "pour m’avoir accueilli comme premier échevin noir alors que les esprits n’étaient pas encore mûrs pour ce faire".

Didier Wauters (cdH) a parlé d’un "bourgmestre pour tous/toutes les Bruxellois/es, un homme chaleureux et de contacts humains.

Riet Dhont (PTB-PVDA) a notamment évoqué le transport, assuré par Freddy Thielemans, d’un opposant chilien jusqu’à Paris, en lieu sûr, après le coup d’État militaire en 1973.