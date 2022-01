Alex Craninx, le gardien de Molde, rejoint Seraing en prêt

Seraing a annoncé le prêt jusqu’en fin de saison d’Alex Craninx. Le gardien belge de 26 ans évolue depuis plusieurs années en Norvège, à Molde, à qui il appartient et Lilleström où il a déjà été prêté.

Né en Espagne à Malaga où il a grandi, Alex Craninx, 1m97, a effectué une partie de sa formation au sein des jeunes du Real Madrid, il a rejoint Castilla puis le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas avant un bref retour en terre espagnole. Depuis trois ans, le gardien belge évolue en Norvège, à Mölde, où il y a joué 28 rencontres officielles, vice-champion 2020, après avoir joué 14 duels en 2019 pour fêter avec Molde un titre de champion. Il avait été prêté ensuite à Lilleström.

??Plus d'infos sur notre dernière recrue et premiers mots en rouge et noir d'Alex Craninx ici : https://t.co/ttCjlhpyUu pic.twitter.com/jgJQ5do0GI — RFC Seraing (@RfcSeraing167) January 31, 2022

"Je retrouve mes racines et ma famille, originaire de la région de Saint-Trond", a expliqué Alex Craninx dans le communiqué du club sérésien. "Je nourris de grosses ambitions. J’ai toujours été très exigeant envers moi-même et je suis là pour donner le meilleur et aider le club à se maintenir. Mes qualités principales? Surtout le face à face avec un adversaire. Je suis plutôt à l’aise avec le jeu au pied et j’aime communiquer sur le terrain. Je pense aussi pouvoir dire que je possède un gros caractère!"