JO 2022: les biathlètes belges sont partis à leur tour de Zürich pour rejoindre Pékin

Les biathlètes du Team Belgium ont à leur tour pris la direction de Pékin où se dérouleront les Jeux Olympiques d’hiver du 4 au 20 février.

C’est la dernière rangée d’athlètes à partir dans la capitale chinoise pour défendre les couleurs belges. Le quintet est parti de Zürich sur le coup de 18h20 pour rallier la Chine.

Avec cinq athlètes, le biathlon est le sport le mieux représenté au sein du Team Belgium. Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais sont inscrits dans les épreuves individuelles, mais aussi dans le relais par équipe. Florent Claude, qui était déjà à Pyeongchang il y a quatre ans, est ambitieux et vise un diplôme olympique (top 8). Thierry Langer, qui a concouru en ski de fond en 2018 aux JO d’hiver, a eu une préparation perturbée en raison d’une fracture du pied. Avec Lotte Lie, la Belgique dispose pour la première fois d’une biathlète aux Jeux.

Samedi, Kim Meylemans (skeleton), la snowboardeuse Evy Poppe ainsi que les Belgian Bullets An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts et Kelly Van Petegem ont quitté Bruxelles. Une escale était prévue à Zurich aussi où le skieur alpin Armand Marchant et le fondeur Thibaut de Marre sont montés à bord.

Mercredi, cinq Belges étaient partis depuis Amsterdam: le vice-champion olympique du départ groupé en patinage Bart Swings, ses collègues patineurs Mathias Vosté et Sandrine Tas ainsi que les shorttrackeurs Stijn et Hanne Desmet. La Belgique compte 19 athlètes dans la capitale chinoise. Lundi, Kim Meylemans a été testée positive au coronavirus à son arrivée à Pékin.