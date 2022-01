Pollution à Zwijndrecht: un nouveau pont de filtration réduira de 90% les rejets de PFAS dans l’eau

3M a installé un nouveau pont de filtration mobile sur son site de Zwijndrecht. Ce dispositif devrait permettre de réduire les rejets de PFAS de 90% d’ici avril, fait savoir l’entreprise chimique lundi.

À cette fin, 3M a conclu à cet effet un partenariat avec la société de gestion de l’eau Suez.

Le pont de filtration a été mis en service fin décembre et sera optimisé le cas échéant, précise 3M.

Le système complète les techniques existantes d’élimination des PFAS de l’eau sur le site et utilise une combinaison de charbon actif granulaire, d’ultrafiltration, d’osmose inverse et d’échange d’ions pour piéger les PFAS dans les matériaux de filtration afin de les éliminer, explique la société.

Celle-ci s’attend à ce qu’avec nouveau système, la norme de rejet de 0,1 microgramme par litre soit atteinte pour certains PFAS tels que les PFOS, PFOA et FBSA.

Si cette norme de rejet de 0,1 microgramme par litre est atteinte, elle sera dix fois inférieure à la norme de rejet des eaux usées de 1 microgramme par litre pour les PFOS et PFAO prévue par le permis modifié de 3M à partir d’octobre 2021, indique encore l’entreprise. "Nous continuerons à faire ce que nous avons dit que nous ferions: continuer à renforcer la gestion des substances PFAS provenant des opérations de Zwijndrecht, et informer les gouvernements et le grand public du mieux que nous pouvons sur ce que nous faisons", a déclaré Rebecca Teeters, senior vice-présidente de 3M.

La société indique qu’elle investira environ 115 millions d’euros dans la technologie sur le site de Zwijndrecht afin d’y réduire les rejets de PFAS de plus de 90% par rapport à 2019. D’ici à la fin de l’année 2024, l’entreprise vise l’élimination de plus de 99% des PFAS de ses eaux usées.

La production de 3M est arrêtée depuis novembre de l’année dernière à la suite d’une décision des autorités flamandes. 3M a fait appel de la décision auprès du Conseil d’État, en vain.