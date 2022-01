Retraité de la PJ de Tournai, Éric Demarque est adjoint du commissaire dans la nouvelle série de la RTBF, Pandore (photos)

Sa nouvelle vie dans le monde du 7e art, Éric Demarque l’a commencée comme figurant dans la saison 2 de la série policière "Unité 42" diffusée par la RTBF en octobre 2019. Un poste qu’il avait décroché après s’être inscrit, "par curiosité", dans une agence de casting.

Au fil des 10 épisodes, on l’a vu apparaître sporadiquement mais toujours en uniforme; ce qu’il ne fit, dans la vraie vie, que durant sept ans au cours d’une carrière qu’il commença à la gendarmerie alors qu’il n’avait que vingt ans. Éric Demarque avait 20 ans lorsqu’il débuta dans la gendarmerie . EdA

Il en a quarante de plus aujourd’hui et il est désormais officiellement retraité après le dernier "rôle" qu’il a tenu, jusqu’il y a deux ans, au sein de la PJ de Tournai, soit celui de commissaire d’un service de renseignements.

De bons conseils pour ne pas trahir l’image des policiers

Depuis près de trois ans et malgré la crise sanitaire, Éric n’a jamais cessé de se rendre sur des plateaux de tournage se permettant le luxe de choisir ceux qui correspondent le mieux à sa personnalité. Éric était consulté pour faire part de son expérience de terrain lors du tournage des scènes impliquant des policiers (fictifs, ceux-là…) EdA

Et cela, pas uniquement comme figurant d’ailleurs, car son expertise de policier de terrain est appréciée par les réalisateurs et acteurs qui n’hésitent pas à lui demander des conseils. Ils aiment savoir s’ils sont ou non crédibles "ou plutôt si les scènes concernant les interventions policières ne sont pas trop éloignées de la réalité, explique-t-il. Il ne s’agit pas de faire du documentaire, bien entendu, et il faut pouvoir admettre que des entorses à la réalité de terrain sont parfois consenties pour les besoins d’un tournage, mais il est important aussi de ne pas trop s’en éloigner pour rester crédible…"

À travers les conseils qu’ils dispensent, Éric contribue également à donner une image plus objective du travail effectué par ses anciens collègues policiers. Loin de celle de cow-boys sans discernement comme on peut encore le voir dans certaines séries policières indignes de ce titre.

Un vrai «petit rôle», mais un rôle quand même...

Depuis deux ans donc et outre son rôle de consultant, Éric a franchi les différentes étapes - figurant, silhouette silencieuse, silhouette parlante - le menant à endosser, au sein de la série Pandore, le rôle du commissaired-adjoint, au côté du commissaire Van Boksel interprété par Nouredine Farihi, que l’on retrouve également dans la série Braqueurs. Une "promotion" quelque peu inattendue pour Éric dans la mesure où ce n’est pas dans ce but qu’il avait au préalable contacté les scénaristes de la série.

"Quand j'ai su que Pandore était au stade de l’écriture, j’ai contacté les autrices, Vania Leturcq, Savina Dellicour et Anne Coesens (qui joue également un rôle principal dans la série) afin de leur proposer mon expertise pour les scènes policières, précise Éric. Elles se sont montrées intéressées et m’ont invité à Bruxelles là où elles se rassemblaient pour écrire. Éric Demarque avec Anne Coesens, l’une des trois scénaristes de la série mais également actrice. On avait également pu la voir dans la Trêve précédemment. EdA

C’était un peu surréaliste, je me suis retrouvé dans une pièce dont les murs étaient tapissés de post-it reprenant chacune de leurs idées. Elles m’ont posé un tas de questions durant toute la journée et, ensuite, nous sommes restés en contact pendant tous le processus d’écriture qui a duré près d’un an. Elles m’ont enfin proposé de tenir ce petit rôle de commissaire-adjoint. Éric Demarque et Yoann Blanc entre deux scènes… EdA

Et très honnêtement, je ne regrette pas d’avoir accepté, le tournage - qui s’est étalé sur environ 4 mois - a été un véritable bonheur. Rien à voir avec d’autres auxquels j’avais pu assister. Ici, les choses se faisaient dans le calme, avec sérénité, personne ne se prenait la tête…" Éric Demarque a appris les contraintes liées au métier d’acteur comme celle de devoir répéter de nombreuses fois la même scène jusqu’à ce qu’elle soit jugée parfaite... EdA

C’est ainsi qu’Éric s’est retrouvé sur des plateaux dans différents quartiers de Bruxelles; des Marolles à Molenbeek, en passant par les abords du palais de Justice.

Un tournage que la crise sanitaire n’a pas trop impacté, si ce n’est, pour Éric lui-même qui n’a pas pu tourner les deux dernières scènes car il avait attrapé le virus juste avant.