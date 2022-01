Le débrief du jour: La tempête Malik souffle sur la Belgique | Les aveux de Nordahl Lelandais | Clôture du mercato d’hiver

La tempête Malik traverse la Belgique; Nordahl Lelandais avoue avoir tué la petite Maëlys à l’occasion de l’ouverture de son procès; La dernière journée du mercato, c’est aujourd’hui: voici le condensé de l’actualité de ce lundi 31 janvier.

1. Tempête Malik: alerte aux vents violents

Ce lundi, entre 4h et 20h, l’IRM met en garde contre les rafales de vent, qui pourraient atteindre entre 75 et 85 km/h, voire localement plus.

2. Le roi interpellé «par des méfaits et des crimes d’une violence inacceptable»

Cette année, le roi et le Premier ministre ont prononcé leurs discours dans la salle du Trône du palais royal en présence de 40 élèves de dernière année du secondaire, invités à assister à l’événement en tant que témoins privilégiés. Ils sont issus de trois écoles de Malines, Braine-l’Alleud et Eupen.

3. «J’ai bien donné la mort à Maëlys»

À l’ouverture de son procès devant les assises de l’Isère, Nordahl Lelandais a reconnu avoir "donné la mort" à Maëlys.

4. Allemagne: deux policiers tués lors d’un contrôle routier

Les auteurs des faits sont toujours recherchés: en Allemagne, deux jeunes policiers ont été mortellement blessés par des tirs lors d’un contrôle routier près de Kusel, non loin de Kaiserslautern.

5. Football: le mercato s’anime

Qui partira? Qui arrivera? Les dernières heures du mercato sont à suivre ici, dans un article "live" mis à jour au fil de cette dernière journée de la fenêtre de transfert hivernale.

