Joao Klauss quitte le Standard pour Saint-Trond

Joao Klauss, qui a commencé le championnat avec le Standard, terminera la saison à Saint-Trond, où il est prêté par Hoffenheim, a annoncé le STVV lundi.

L’attaquant brésilien de 24 ans appartient à Hoffenheim, qui l’avait prêté pour un an et demi au Standard en janvier 2021. Auteur de 5 buts en 19 matchs de championnat la saison passée, il a connu une première partie de saison 2021-2022 compliquée, avec seulement 2 buts en 20 matchs de Jupiler Pro League pour les ‘Rouches’. Il rejoint à présent Saint-Trond pour un prêt de six mois.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ?? l João Klauss versterkt voorhoede van geel-blauw 🇧🇷



Braziliaanse klasse erbij! STVV heeft opnieuw meer mogelijkheden voorin met de komst van de João Klauss De Mello 😍



🟡🔵 — STVV (@stvv) January 31, 2022

Formé au Gremio, Klauss avait signé à Hoffenheim en janvier 2017. Il a ensuite été prêté au HJK Helsinki et au LASK avant d’arriver au Standard.