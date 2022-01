Prix de l’énergie: les éoliennes à plein régime, mais les prix restent élevés

Le temps venteux de ce lundi permet aux éoliennes de tourner à plein régime, mais cela n’a qu’un impact très limité sur les prix de l’énergie qui restent très élevés sur le marché à court terme.

La tempête Corrie fait tourner les éoliennes offshore à près de 100% de leurs capacités. L’impact sur le marché des prix de l’énergie à court terme ne s’en fait par contre pas vraiment sentir. Le prix moyen reste de plus de 200 euros/MWh pour lundi et mardi alors que des événements tempétueux ont déjà fait baisser les prix par le passé.

Cela s’explique par le fait que les vents se limitent à la Belgique et aux Pays-Bas, tandis qu’ils soufflent moins en France et sur une partie de l’Allemagne. De plus, la production française reste touchée par des réacteurs nucléaires à l’arrêt, l’Hexagone continue donc d’importer de l’électricité à prix élevés. Les réseaux en Europe du Nord sont tellement interconnectés que cette demande exacerbée de la France pèse sur les prix pour les autres pays.

En outre, malgré des températures relativement douces pour la saison, la demande hivernale en électricité est toujours plus élevée que le reste de l’année, poussant elle aussi les prix à la hausse.