Le conseil communal de Neufchâteau annulé à cause d’une erreur de date!

Le conseil communal de Neufchâteau est reporté d’une semaine à cause d’une petite erreur administrative. ÉdA – 50662366954

Les convocations au conseil sont arrivées un jour trop tard. Les 7 jours ne sont pas respectés à cause d’une erreur. Le conseil est postposé à lundi prochain. Une plainte de Transparencia auprès du ministre Collignon menaçait de rendre les décisions des élus caduques.

Le conseil communal de Neufchâteau programmé lundi soir est annulé à cause d’une erreur administrative.

La loi prévoit qu’il faut un délai de 7 jours entre la publication de l’ordre public et la tenue du conseil communal.

«Légalement, le conseil ne pouvait se tenir»

À un jour près, à cause d’une erreur administrative, le délai n’est pas respecté.

Le bourgmestre Huberty averti par Transparencia qui a déposé plainte auprès du ministre régional en charge de la Tutelle des Communes, ne veut prendre aucun risque: "Le conseil communal est reporté d’une semaine, le temps de reconvoquer. Quand on a envoyé les convocations aux élus, je n’ai pas vérifié si on avait fait la publicité de l’ordre du jour aux valves ou sur notre site internet.

On est en retard d’un jour et, par souci de cohérence par rapport à nos engagements vis-à-vis de la population.

Je préfère être honnête et reconnaître qu’il y a une erreur que de passer en force. C’est cela la transparence que nous avons promise à nos concitoyens. Après tout, postposer d’une semaine, ce n’est pas grave", conclut le bourgmestre Huberty.

Ce qui l’aurait été, c’est que le conseil communal se soit réuni ce lundi soir, avec le risque de voir toutes les décisions invalidées peu après par la Tutelle.

Transparencia a écrit au ministre Collignon

Voici le mail adressé par Claude Archer, de Transparencia, au ministre Christophe Collignon:

"Monsieur le ministre,

chère Tutelle régionale,

Ce soir (NDLR: lire lundi soir) la commune de Neufchâteau vote son budget de manière non valable et opaque, sans même avoir publié à temps la convocation et l’ordre du jour légal sur le site web de la commune, obligation légale une semaine avant le conseil.

Vu l’importance de ce vote budgétaire, il nous semble impératif que le délai légal d’information du public (7 jours) soit respecté et que le conseil communal soit annulé ce soir et déplacé d’au moins une semaine. À défaut, nous vous demandons, par la présente à titre de recours de tutelle d’annuler les décisions prises ce soir par le conseil communal de Neufchâteau

Malgré nos alertes depuis la date légale de publication il y a une semaine, ce n’est que la veille du week-end, suite à notre insistance, vendredi passé, dernier jour ouvrable avant le conseil communal que la convocation/ordre du jour a été publiée."

Dans le même mail, Claude Archer pointe du doigt le directeur général.