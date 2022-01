Le jazz, le design et… une parade de l’Ommegang pour montrer Bruxelles à l’expo Dubaï 2020

Une délégation d’entreprises bruxelloise part en mission économique à Dubaï. ce voyage d’une semaine est emmené par le secrétaire d’État Pascal Smet. 65 acteurs économiques en sont.

Une délégation bruxelloise emmenée par le secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur Pascal Smet, forte notamment de 65 entreprises de la finance ou de l’urbanisme, a entamé lundi une mission économique d’une semaine à Dubaï.

Également composée de représentants de hub.brussels, d’Agoria, de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale, de l’UPSI, du Belgian Finance Center, de FinTech Belgium, de finance&invest.brussels, de l’ISFIN, et d’étudiants diplômés en Executive Master Immobilier de l’Université Saint-Louis, elle sera l’occasion de mettre en avant plusieurs secteurs porteurs.

Selon Pascal Smet, Bruxelles est ainsi un acteur mondial en matière de FinTech et de construction durable. Elle suscite l’intérêt au niveau international grâce à sa transformation, qui a créé une ville à dimension humaine là où régnait auparavant la voiture. Après Dubaï, Bruxelles est par ailleurs la seconde ville la plus cosmopolite au monde, avec à la clé une scène culturelle des plus dynamiques. Cette mission économique se consacrera donc en premier lieu aux secteurs de la finance, de l’urbanisme, de la culture et de l’art.

Ommegang

Figurent notamment à l’agenda chargé de la mission un forum consacré au développement urbain durable, des ateliers et des panels de discussion, des visites et présentations d’entreprises ainsi que des visites de différents projets d’urbanisme. Des représentants de hub.brussels accompagneront sur place des entreprises bruxelloises pour rencontrer des clients potentiels, construire des réseaux et échanger des connaissances.

Par ailleurs, une parade de l’Ommegang sera organisée mercredi à l’exposition universelle et le Jazz Station Big Band rendra hommage à la musique de la légende du jazz bruxellois Toots Thielemans, qui aurait fêté son 100e anniversaire cette année.

La mission économique bruxelloise se clôturera au "Brussels Corner" dans le "Dubai Design District". Dans ce showroom, des entrepreneurs bruxellois tels que Lunetier Ludovic, #NICECOM, Botaniets, Gleam gallery, Maison Vervloet, Mira visual creations, Roseline d’Oreye, Marie’s corner, Mlle Jadron, présentent leurs produits et services au grand public.

Toots Thielemans

À l’issue de cette mission, le samedi 5 février, le "Belgian Day" se tiendra au pavillon belge de l’exposition universelle en présence du Roi Philippe et de la Reine Mathilde. Le Secrétaire d’État Pascal Smet y représentera la Région bruxelloise.

Pour ce qui est du volet culturel et artistique de la mission, la musique de Toots Thielemans et du Jazz Station Big Band, l’Ommegang et l’artiste bruxellois en origami Charles Kaisin seront mis en avant.

"Malgré la situation difficile de ces deux dernières années, notre économie bruxelloise s’en sort particulièrement bien. En bonne partie grâce aux efforts déployés à l’international. Plus que jamais, nous positionnons Bruxelles comme la porte d’entrée sur l’Europe, mais aussi comme la ville si humaine, diverse et créative qu’elle est. À l’occasion de cette mission économique,… nous montrons ce que Bruxelles a à offrir dans le centre d’affaires par excellence de l’Asie occidentale", a commenté Pascal Smet, dans un communiqué diffusé à l’entame de la mission.