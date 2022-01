Voici la nouvelle fresque de Mister P, rue Roger Decoene (Mouscron)

Une mise à jour du parcours street-art, à Mouscron

On le sait, Laurent Harduin à l’échevinat de la Culture est notamment sensible au street-art qu’il a l’intelligence de considérer comme un art à part entière qui s’apprécie, qui peut égayer des lieux et qui a même la faculté d’attirer un certain public appréciant la technique.

"Un livret les répertoriant a déjà été réalisé avec La Frégate et la Maison du Tourisme mais d’autres oeuvres ont été réalisées depuis: celle qui vient d’être réalisée, celle de la rue de Tournai peinte par Toke durant la fête des Hurlus…

On a une bonne base de travail répertoriant une vingtaine d’œuvres et on pourrait rééditer un livret, cet été, avec un nouveau parcours."

Le talent de Mister P est là et le fruit de son travail est probant. D’autres jeunes ont envie de s’y mettre mais il faut qu’ils se fassent la main…

Pour éviter que des murs, du mobilier urbain ou des wagons ne soient des "brouillons" servant à s’exercer, la Ville a décidé de mettre un mur d’expression libre à disposition de ces artistes confirmés comme en devenir.

Un mur d’expression libre pour mars au hall Jacky Rousseau

Le dossier est passé récemment au conseil communal et se confirme, comme l’indique toujours M. Harduin: "Ce mur d’expression libre est donc bien confirmé au hall Jacky Rousseau. On doit encore réaliser quelques aménagements. On attend ce printemps, il devait pouvoir être mis à disposition pour le mois de mars".