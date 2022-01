Bon Bon, le meilleur restaurant de Bruxelles, ferme ses portes en juin

Son chef Christophe Hardiquest va se lancer dans une nouvelle aventure.

Bon Bon, le meilleur restaurant de la capitale fermera ses portes au mois de juin. Son chef, doublement étoilé, Christophe Hardiquest l'a annoncé via un message posté sur les réseaux sociaux.

Le voici: "Vous n’êtes pas sans savoir que nous vivons une période particulière, celle-ci m’a permis, non seulement de réfléchir, mais aussi d’accélérer mes envies et mes visions. Après 20 ans à œuvrer au fourneau de mon enseigne Bon Bon, 20 ans d’investissement quotidien à du 200%, il est temps pour moi de tourner une page. J’aime passionnément mon métier de cuisinier et je ne cesserai jamais de l’exercer, quant à la manière, je ne l’ai pas encore définie, je suis certain que la vie me réserve de belles surprises. Quoi qu’il en soit, cette fermeture n’est pas une fin mais le début d’une nouvelle aventure!""Merci à mon épouse avec qui, j’ai tout construit, mes enfants qui m’ont donné la force de me hisser toujours plus haut. Je remercie nos clients et amis pour leur fidélité depuis tant d’années, merci à mes équipes, tous ceux qui ont travaillé à mes côtés depuis le début. Je remercie les guides et amis journalistes qui m’ont permis de sortir de l’ombre. Merci aussi à mes producteurs et fournisseurs toujours prêts à s’engager à mes côtés. À suivre…"

Bon Bon ferme mais son chef ne range pas son tablier. Ce qui reste quand même une bonne nouvelle!