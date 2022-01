Hommage à Freddy Thielemans: un registre de condoléances ouvert à l'hôtel de ville

Il est accessible jusqu'à samedi entre 9h et 20h à l'accueil de l'hôtel de ville

Suite au décès de Freddy Thielemans, ancien Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, les autorités communales ont ouvert un registre de condoléances, annonce la Ville sur son site web. Ce registre est accessible à l'hôtel de ville, sur la Grand-Place.

Toutes les personnes qui souhaitent présenter leurs condoléances et manifester leur solidarité envers la famille sont les bienvenues. Le registre de condoléances est accessible pour une semaine, jusqu'à samedi, entre 9h et 20h à l'accueil de l'hôtel de ville. Le port du masque est obligatoire. Si vous ne pouvez vous rendre à l'Hôtel de Ville, il vous est également possible de compléter le registre de condoléances en ligne.

Le bourgmestre de Bruxelles annonce par ailleurs que les Bruxellois pourront "rendre un dernier hommage à Freddy Thielemans jeudi et vendredi de 14h à 19h à l’hôtel de ville de Bruxelles", sans encore préciser l'objet de l'événement.

Les funérailles de l'ancien bourgmestre auront lieu ce samedi 5 février à 11h au crématorium de Bruxelles, à Uccle.