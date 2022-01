Tram de Liège: on déplace la fontaine!

Ces jeudi 3 et vendredi 4 février… elle sera installée dans le domaine du Sart-Tilman.

Depuis plusieurs semaines déjà, le chantier du tram – qu’on ne présente plus à Liège – s’est invité place Saint-Lambert, ravivant de mauvais souvenirs aux Liégeois; ceux d’une place éventrée par un chantier interminable… Le retard est en effet conséquent sur la dorsale du futur tram et vendredi dernier, le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, était d’ailleurs invité en commission générale du conseil, pour faire le point sur les travaux qui devraient bien s’achever durant l’été 2023, avec une mise en service prévue au printemps 2024, après 8 mois de "phase test" (lire ci-après).

Cette semaine, une étape symbolique sera franchie puisque la fontaine Halinka Jakubowska, qui trône depuis plus de 20 ans au cœur de la place, sera déplacée vers le Sart-Tilman. En effet, celle-ci se situe sur le tracé du futur tram, raison pour laquelle elle ne pouvait rester à cette place.

"Les pierres d’ornement de la fontaine de la place Saint-Lambert seront déplacées temporairement sur le site du Sart-Tilman", indique-t-on ce lundi au Tec de Liège-Verviers, "la fontaine transitera sur le terre-plein du carrefour formé par le Boulevard de Colonster et l’Avenue du Bois Saint-Jean via un convoi exceptionnel. L’avenue du bois de Saint-Jean sera temporairement fermée à la circulation sur environ 50 m. Des déviations seront mises en place le temps du déplacement"…

Peu rassurant

Dans sa présentation, le ministre Philippe Henry a notamment pu répondre aux inquiétudes des élus liégeois, quant à la longévité d’un chantier qui, faut-il le préciser, paralyse toute une ville. Certes, la crise sanitaire et les inondations de juillet dernier n’ont pas aidé au bon déroulement des travaux mais d’aucuns dénoncent un opérateur peu soucieux du respect du calendrier…

Force est de constater toutefois que le ministre n’a pas réellement rassuré sur le timing. Pour rappel toutefois, le contrat passé dans le cadre du partenariat public-privé avec Tram’Ardent prévoit que la Région louera la ligne à partir de sa mise en service, à raison de 30 millions par an (jusqu’en 2050)… mais pas avant.

Quid du retard? L’opérateur ne percevra donc pas l’argent prévu, pour chaque jour de retard même si les discussions sont toujours en cours relativement à la période effective de retard (l’opérateur réclame des circonstances exceptionnelles vu la crise).

D’ores et déjà, ce dernier s’est aussi engagé à renforcer les équipes qui œuvrent sur le chantier. Ce qui n’empêche pas le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, de réclamer des compensations pour les Liégeois et plus particulièrement les commerçants impactés par les désagréments du chantier.