Tertre: des travaux au passage à niveau

Infrabel va démonter l'ancienne cabine de signalisation.

Un petit mois de patience sera nécessaire pour les riverains voisins et les automobilistes qui empruntent cet axe routier. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, Infrabel, procédera en effet très prochainement à la démolition de l’ancienne cabine de signalisation de Tertre, située à hauteur du passage à niveau au croisement de la rue Defuisseaux et de la rue de Tertre. Le planning prévoit d’étaler le chantier sur environ un mois.

Ce dernier sera lancé ce lundi 7 février. Jusqu’au vendredi 11, les équipes procéderont aux travaux préparatoires. Ceux-ci seront effectués exclusivement de jour, entre 8 heures et 16 heures. La seconde phase sera lancée le samedi 12 février dès 6 heures et sera clôturée le lendemain, soit le dimanche 13 février, à 22 heures. Elle sera donc menée sans interruption, de jour comme de nuit. La dernière étape sera finalement la plus longue.

Du lundi 14 février au mardi 15 mars, Infrabel procédera à l’évacuation des débris issus de la démolition. Ceux-ci le seront exclusivement les jours de semaine, entre 8 heures et 16 heures. Évidemment, la réalisation de ces importants travaux pourrait entrainer des nuisances et désagréments, tant pour les riverains voisins que pour les automobilistes.

Citons des bruits et des vibrations liées à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier, l’utilisation d’un éclairage artificiel pour les travaux qui seront entrepris durant la nuit, la présence et la circulation de camions et de véhicules de chantier à proximité du passage à niveau ou encore le dégagement de poussières à proximité du chantier. Impossible, malheureusement, d’entreprendre ce chantier, nécessaire, sans quelques dérangements.

Infrabel précise encore que le maximum sera fait pour que le planning soit respecté mais que certains imprévus (notamment de mauvaises conditions climatiques) ne peuvent être exclus.