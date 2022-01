Mons: Les Amis des Aveugles cherchent des familles d'accueil pour les chiens guides

Dix chiots cherchent des candidats. Une expérience inoubliable, promet l'association.

Ils sont des compagnons indispensables pour les malvoyants. Mais les chiens guides ne tombent pas du ciel. Avant d'endosser leur rôle, ce sont des petits chiots qui doivent s'habituer au monde qui les entoure. À Mons, les Amis des Aveugles ont justement dix petites boules de poil dans leur centre de formation. Et ils cherchent des familles d'accueil pour ces futurs superhéros.

"Être famille d'accueil, c'est prendre soin d'un chiot pendant sa formation qui l’amènera à devenir chien guide. Cela consiste à s'occuper de lui en dehors de ses horaires "de travail" - le soir et/ou le week-end - chez les Amis des Aveugles", explique l'association. "Durant cette aventure, la famille d’accueil est accompagnée par notre équipe d’éducatrices qui lui donne les astuces pour apprendre au chiot quelques ordres de base. Afin de le sociabiliser un maximum, il est aussi plus que conseillé de l’emmener partout avec soi. L’émancipation du chiot passe par la découverte d’un éventail de situations qui lui permettra d’appréhender au mieux l’environnement dans lequel il devra guider une personne déficiente visuelle."

Famille d'accueil pour un chien guide, c'est une expérience inoubliable, assurent les Amis des Aveugles. Nadine s'y est déjà essayée, et elle confirme: "Mon mari et moi sommes ravis de contribuer à ce projet solidaire. Prendre soin d’un futur chien guide a permis de resserrer les liens de notre famille."

Les besoins en disponibilités sont assez flexibles. Plus d'un ménage peut donc apporter sa pierre à l'édifice. D'autant plus que les Amis des Aveugles prennent pratiquement tout en charge. "Que ce soit pour un soir, le week-end, en dépannage en cas de convalescence ou à temps plein, tout le monde peut mettre la main à la patte selon ses disponibilités et son implication. L’organisation de base est la suivante: les chiots sont comme des étudiants, ils viennent à l’école en journée et repartent dans leur famille d’accueil respective le soir et le week-end", poursuit l'association. "L’alimentation et les soins vétérinaires spécifiques sont intégralement pris en charge par le centre de formation de chiens guides des Amis des Aveugles. Chaque famille reçoit également un équipement complet pour le futur superhéros comprenant gilet d’identification, collier, gamelle, laisse, brosse..."

Les familles accueillent les chiots pendant environ un an. Afin qu’ils s’habituent progressivement à leur retour définitif et à la vie au centre, ils y sont placés quelques jours chaque mois. Au moment venu, les futurs chiens guides sont remis à l’association pour qu’ils puissent débuter leur formation intensive. "Par la suite, des nouvelles sont régulièrement données aux familles d’accueil et des contacts privilégiés avec son maître déficient visuel sont entretenus. Une belle opportunité de voir l’aboutissement du travail réalisé", concluent les Amis des Aveugles.