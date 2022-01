Best of foot local : un gardien en avant-centre, 13 buts en un match et un ancien joueur de Charleroi à Virton

Respectivement Malela, Léocata et Kagé Montage EDA

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1 Un quart d’heure sur une fracture au bras

Réduits à dix suite à une faute dans le rectangle de leur gardien titulaire, Couvin se voyait devancé par Meux grâce à un pénalty de Kinif. Monté au jeu pour reprendre le poste entre les poteaux, Julien Raya-Garcia s’est heurté au grand Van Hyfte lors d’un contact. "Je me suis fait mal… J’ai encore joué un quart d’heure avec le bras en compote, mais je me doutais que quelque chose n’allait pas". L’ex-portier aischois ne croyait pas si bien dire, puisqu’il a informé son entraîneur le lendemain qu’il souffrait d’une fracture du radius, sur laquelle il a joué une quinzaine de minutes.

2 Un gardien monte en 9 en D3 ACFF

Mormont, déforcé pour la venue de Onhaye, a dû bricoler pour essayer d’aller chercher la victoire. De fait, le deuxième gardien mormontois Malela est monté au jeu à la 83e comme centre avant. De quoi donner des idées à plus d’un numéro 2...

3 Trois joueurs de Ciney refusés à l’entrée

Ce samedi, Grand-Leez a préféré éviter un risque d’amende, en contrôlant les Covid Safe Tickets des joueurs et visiteurs. Beck, Brebant et Despas y ont laissé leur place, l’entraîneur cinacien David Maucq déplorait le choix Grand-Leezien. "Je trouve cela un peu petit, car il n’y avait pas 200 personnes". L’absence des 3 joueurs n’a pas empêché le leader de P1 namuroise de s’imposer 1-2.

4 Aller chercher les joueurs dans leur lit

Eddy Broos, entraîneur de Spy, 7e de P1 namuroise, déplorait l’attitude vis-à-vis des entraînements de ses joueurs, suite à la défaite 2-3 contre Loyers. Comme l’indique le coach spytois, les entraînements sont suivis par 7 ou 8 joueurs. "Si les joueurs ne viennent pas aux entraînements, je ne peux quand même pas les tirer du lit pour y participer".

5 13 buts en un match pour l’attaquant de Lustin

Lustin, qui domine de bout en bout la P3B, a vu son attaquant Léocata planter 13 des 14 buts dans la victoire contre Gimnée. Leur attaquant, qui a inscrit son premier but de la soirée dès la première minute de jeu, est désormais loin devant dans le classement des buteurs.

6 Menés 0-2 après trois minutes, Floreffe B l’emporte 8-3

Pris à froid par Ham B en début de match par le biais de Sabri et Asonkeng Tatsinkou, les Floreffois réussissaient à égaliser avant la mi-temps. Les deux changements effectués à la pause par le coach local auront porté leurs fruits puisque le 6e de P4B enchaînera les buts en 2e mi-temps.

7 Clean sheet pour le gardien provisoire de Houdeng

Le gardien titulaire de Houdeng étant blessé depuis 10 jours et celui de l’équipe B également écarté des terrains, Massamba Diane, joueur de champ de formation, s’est vu relégué au poste de gardien de but. Celui-ci s’en est bien sorti, puisqu’il n’a pas encaissé le moindre but.

8 Le transfert d’un ex-carolo annoncé à quelques minutes du match, sa présence sur la feuille surprends

Après avoir transféré l’ex-standardman Geoffrey Mujangi Bia vendredi, l’Excelsior Virton a annoncé avoir également amené Hervé Kagé au club, ami d’enfance de l’ancien rouche et surtout ex-Charleroi, Courtrai et La Gantoise. Le transfert du congolais a été informé seulement quelques minutes avant la défaite face à Deinze, dans laquelle Kagé a joué une dizaine de minutes.

9 Égalisation sur le fil en bicyclette

Outre la présence de Jérémy Serwy, ex-Charleroi et Zulte-Waregem, dans l’équipe d’Habay, son coéquipier Abdoulaye Ndiaye a inscrit l’égalisation d’une reprise acrobatique à une minute de la fin.