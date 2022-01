Un arbre exceptionnel, les soldes et Nadal sont au menu de notre sélection pour abonnés. EdA, AFP & Thomas Meunier

Un séquoia belge en lice pour le titre de plus bel arbre européen, le bilan en demi-teinte des soldes, la réaction de Nadal après son record de titres en Grand Chelem: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 31 janvier 2022.

1. Le séquoia de Virton au concours de l’Arbre européen

Du 1er au 28 février, on peut voter pour désigner le plus bel arbre européen de l’année. Le candidat belge est le séquoia du CNDB Virton.

+ LIRE ICI

2. À Namur et ailleurs, le miracle des soldes n’a pas eu lieu

L’Union des Classes Moyennes (UCM) a sondé les commerçants indépendants namurois. Le bilan des soldes de janvier? Vraiment pas génial. En cause, la baisse du pouvoir d’achat et encore et toujours ce maudit Covid-19.

+ LIRE ICI

3. Home Renard: on garde le sourire malgré les nombreux cas de Covid

Alors que la maison de repos avait jusqu’à présent été totalement épargnée, les cas se multiplient désormais… mais on s’organise pour les résidents.

+ LIRE ICI

4. Audrey Diwan: «En lisant L’événement, j’ai ressenti de la rage»

"L’événement", Lion d’or à Venise et nommé au César du meilleur film, fait le récit sans fard d’un avortement clandestin dans les sixties. En salles ce mercredi.

+ LIRE ICI

5. Nadal après son sacre à Melbourne: «Le meilleur? Je m’en fous»

Rafael Nadal a retourné une situation compromise pour devenir le premier joueur à décrocher un 21e titre en Grand Chelem.

+ LIRE ICI

6. Electricité dans le Sud-Hainaut: «Pas une lutte entre ORES et AIESH»

Fernand Grifnée, administrateur délégué, nous détaille la démarche d’ORES, qui veut avaler l’AIESH dans la Botte du Hainaut.

+ LIRE ICI

7. Irrégularités dans l’entretien des terrains de foot à Ferrières?

L’opposition s’interroge sur l’entretien des terrains de foot de Ferrières. Il n’y a plus d’appel d’offres, et des produits interdits auraient été utilisés.

+ LIRE ICI

8. Un boîtier à 8,50€ pour réparer les câbles des chargeurs

Au collège Sainte-Gertrude de Nivelles, les élèves ont imaginé un boîtier permettant de renforcer et réparer les câbles de chargeurs d’appareils électroniques.

+ LIRE ICI

9. Philippe Besson: confidences dans le huis clos d’un train de nuit

Dix personnages filent dans un train de nuit. Tous n’arriveront pas. C’est dans l’atmosphère feutrée des couchettes que Philippe Besson a choisi d’installer son intrigue où tous les personnages n’arriveront pas à destination…

+ LIRE ICI

10. Raman à propos de sa situation personnelle: «Plus acceptable»

Cela se voyait quand il rejoignait le car après le match: Benito Raman avait envie de faire part de sa déception dans les médias. "Je n’ai pas d’interdiction de parler, donc posez vos questions."

+ LIRE ICI