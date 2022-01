Grand-Leez – Ciney: Le leader plus seul que jamais en tête de la P1 (photos)

Comme lors de la manche aller, Ciney s’est imposé sur le score de 2-1 contre les Gembloutois. Retrouvez ici les photos du match à Grand-Leez.

Le leader cinacien a encore consolidé un peu plus son avance tout en haut du classement de la P1 namuroise. Samedi soir, les joueurs de David Maucq ont fait le job sur le terrain de Grand-Leez. Malgré la réduction du score signée Wauquaire dans les arrêts de jeu, les deux buts de Mignon ont suffi à entériner la 14e victoire des Bleus cette saison en championnat. Une P1 dont on voit de moins en moins comment les Cinaciens ne pourraient pas finir champions. Leur avance est désormais de 10 points sur le Condrusien, plus proche poursuivant de la RUW. Il faudra toutefois veiller à confirmer lors des prochaines rencontres qui s’annoncent tout aussi solides pour le leader, avec des déplacements en derby à Chevetogne puis chez les Écureuils de Spy, avant de recevoir Dinant, Nismes, le Condrusien et de retourner à Biesme!

Grand-Leez 1 – Ciney 2 Arbitre: Noirhomme Cartes jaunes: Mignon, Audran, Van Bets. Buts: Mignon (0-1, 35e; 0-2, 64e), Wauquaire (1-2, 93e). GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard (80e Depireux), Longin, Wauquaire, Quevrin, Boigelot, Ligot, Devigne, Grégoire, Boreux (84e Martin), Ayika (68e Van Bets). CINEY: Monteleone, Lema, Bruckner, Audran, Mignon (66e L. Lambrechts), Henrotaux, Fillée, V. Lambrechts (56e Villano), Boudjemaa, Antoine, Claude (80e Jottard).

Les congés se sont avérés mérités

"Dans l’ensemble, notre succès est mérité, même si le jeu n’était pas très académique, reconnaît l’entraîneur de Ciney David Maucq. Nous venions pour les trois points. Mission remplie, et ce malgré quelques circonstances extra-sportives! Un pas supplémentaire vers le titre! Petit clin d’œil, le comité m’avait reproché d’avoir laissé à l’équipe une semaine de congé supplémentaire. Les joueurs me l’ont bien rendu. "

Les Verts sont prêts pour le 2e tour

"Nous avons dominé Ciney et montré que nous étions prêts pour le second tour. Je suis très content de la réaction de mon équipe, confie Dany Verkamer à Grand-Leez. Il n’y avait jamais dix-neuf points d’écart entre les équipes. Dommage ce but refusé pour une position de hors-jeu peu évidente. Je suis déçu pour les joueurs. Nous avons retrouvé une équipe, dans la continuité de nos prestations en fin d’année civile."