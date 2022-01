EN IMAGES | Des lauréats inédits, des vainqueurs récidivistes et une toute nouvelle épreuve au trail de Malonne (résultats)

De retour après deux ans, le trail de la Chandeleur a fait un carton plein, ce vendredi soir, au départ du plateau Saint-Berthuin à Malonne.

L’événement, organisé pour la quatrième fois par l’école secondaire de "St-Berth" est une totale réussite. Pas moins de 900 athlètes étaient inscrits et 802 ont franchi la ligne d’arrivée.

Pour cette 4ème édition, défi supplémentaire avec l’apparition de l’épreuve par équipe. Le but est d’avoir un membre de l’équipe sur chacune des distances, à savoir 9, 15 et 23 kilomètres. Les temps réalisés par les trois membres sont additionnés et un classement est dressé. À ce petit jeu, c’est "l’Echappée Belge", composée de Renan Gossiaux (3ème du 9km), Simon Delahaye (3ème du 15km) et Pieter-Jan Bruggeman (6ème du 23km), qui a été la meilleure.

Sur 9 kilomètres, Sébastien Mahia et Mathis Lange (OCAN) ont franchi la ligne d’arrivée ensemble. Céline Bailleux et Elodie Urbain sont arrivées chez les filles dans les mêmes circonstances.

Sur 15 kilomètres, la victoire est revenue à Johan Goubau, vainqueur en 2019. La première dame est la hockeyeuse Hélène Delmée.

Le vainqueur du 23km est aussi inédit, avec Daniel Fagi. Alexandrine Renard l’emporte chez les dames.

Les résultats

9 kilomètres

1. Lange Mathis 00:38:26, 2. Mahia Sébastien 00:38:26, 3. Gossiaux Renan 00:39:33, 4. Demarcin Florian 00:42:33, 5. Goubau Thomas 00:42:45, 6. Hubaux Mathis 00:42:50, 7. Titeux Germain 00:42:50, 8. Delbecque Nathan 00:43:21, 9. Lecoyer Julien 00:43:29, 10. Tripnaux Axel 00:43:29, 11. Francart Hippolyte 00:45:50, 12. Gillard Michaël 00:45:54, 13. Vander Ham Fabian 00:46:22, 14. Safari Helvis 00:46:22, 15. Septroux Antoine 00:46:25, 16. Marquet Addisu 00:46:29, 17. Laurent Damien 00:46:31, 18. Bourguignon Bruno 00:46:32, 19. Hubaux Louis 00:47:42, 20. Parmentier Antoine 00:48:11, 21. Robin Michael 00:48:22, 22. Bailleux Celine 00:48:28, 23. Urbain Elodie 00:48:28, 24. Devaux Guy-Loup 00:48:50, 25. Lessire Olivier 00:49:08, 26. Pirson Adrien 00:49:25, 27. Laloux Aglaé 00:49:29, 28. Van De Walle Igor 00:50:18, 29. Vandecandelaere Émile 00:50:30, 30. Delforge Aurélien 00:50:32, 31. Debry Sophie 00:50:48, 32. Daoust Jeremie 00:50:57, 33. Delongueil Miguel 00:50:57, 34. Gourdin Francois-Xavier 00:50:59, 35. Jaumotte Aline 00:51:20, 36. Destree Bastien 00:51:20, 37. Decaluwe Antoine 00:51:29, 38. Cliche Christophe 00:51:34, 39. Toury Laura 00:51:43, 40. De Pryck Quentin 00:51:43, 41. Boudrenghien Antoine 00:51:52, 42. Ladouce Sébastien 00:51:58, 43. Dujeux Augustin 00:52:04, 44. Lakaye Loic 00:52:14, 45. Baes Peter 00:52:21, 46. Gillard Kentin 00:52:24, 47. Falque Romain 00:52:25, 48. Depas Guillaume 00:52:27, 49. Wauters Vinciane 00:52:31, 50. Vandecandelaere Jules 00:52:47, 51. Soupart Loris 00:52:56, 52. Hosselet Timothy 00:52:57, 53. Desille Jérémie 00:53:56, 54. Ceinos Manon 00:54:03, 55. Demeyer Jonathan 00:54:13, 56. Marit Clement 00:54:14, 57. Gruslet Loulou 00:54:14, 58. Moriamé Quentin 00:54:14, 59. Leduc Jordan 00:54:32, 60. Minet Géraldine 00:54:33, 61. Caxton Thomas 00:54:46, 62. Caxton Sébastien 00:54:55, 63. Vandeputte Matthieu 00:54:56, 64. Vanaubel Nathalie 00:55:00, 65. Heyrman Jonathan 00:55:01, 66. Martin Pierre 00:55:09, 67. Coulon Adriel 00:55:15, 68. Willem Guillaume 00:55:27, 69. David Ruth 00:55:44, 70. Soupart Kévin 00:55:51, 71. Anciaux Loïc 00:55:55, 72. Rondeux Jonathan 00:55:56, 73. Poncelet Frederic 00:56:09, 74. Tomad Boris 00:56:39, 75. Lessire Clément 00:56:47, 76. Delfosse Mattéo 00:56:59, 77. Laurent Tom 00:57:00, 78. Derouck Alexis 00:57:01, 79. Derclaye Guillaume 00:57:04, 80. Pierrard Xavier 00:57:06, 81. Fouarge Rémi 00:57:08, 82. Marchal Lionel 00:57:08, 83. Groux Christophe 00:57:09, 84. Delforge Florian 00:57:13, 85. Elise Clemence 00:57:22, 86. Mathy Julien 00:57:35, 87. Hanotiaux Hugo 00:57:36, 88. Bailleux Sophie 00:57:38, 89. Beaurain Christophe 00:57:39, 90. Dorval Stany 00:57:46, 91. Hubert Anthonin 00:57:59, 92. Tordeur Robin 00:57:59, 93. Heeren Jens 00:58:02, 94. Dasseleer Adrien 00:58:05, 95. Taziaux Luca 00:58:06, 96. Remouchamps Lucien 00:58:06, 97. Jaumotte Olivier 00:58:13, 98. Gregoire Valentin 00:58:21, 99. Piron Mathieu 00:58:22, 100. Gustin Marius 00:58:23, 101. Rousseaux Gaspard 00:58:28, 102. Evrard Françoise 00:58:50, 103. Mabille Julie 00:58:59, 104. Grégoire Sandra 00:59:00, 105. Massem Philippe 00:59:02, 106. Ansiaux Adrien 00:59:04, 107. Fontaine Mélanie 00:59:04, 108. Levêque Delphine 00:59:05, 109. Geens Greg 00:59:13, 110. Georges Bastien 00:59:15, 111. Tribolet Celine 00:59:48, 112. Bohon Olivia 01:00:00, 113. Coulon Nathanael 01:00:04, 114. Devaux Raphaël 01:00:05, 115. Roisin Maxime 01:00:08, 116. Barbette Sophie 01:00:22, 117. Demoulin Brigitte 01:00:39, 118. Benoit Laurent 01:00:44, 119. Albicocco David 01:01:00, 120. Fransquet Sam 01:01:11, 121. Bolly Maxence 01:01:11, 122. Gillard Romain 01:01:11, 123. Mathot Jean-Pierre 01:01:17, 124. Corbiaux Christophe 01:01:34, 125. De Keersmaeker Vincent 01:01:38, 126. Mullie Maxime 01:01:44, 127. Forton Thomas 01:01:57, 128. Van Den Abbeele Cindy 01:02:00, 129. Gruslet Lou 01:02:01, 130. Rousseaux Jerome 01:02:03, 131. Van Hoeck Anne 01:02:08, 132. Benhaddou Noé 01:02:27, 132. Kabanda Noah 01:02:28, 134. Grandjean Geoffroy 01:02:40, 135. George Justine 01:02:43, 136. Henneaux Mathieu 01:02:44, 137. André Aurélien 01:02:48, 138. Bedoret Gaëtan 01:02:49, 139. Rousseau André 01:02:54, 140. Vanderlinden Sylvie 01:03:02, 141. Patris Perrine 01:03:03, 142. Englebert Pierre-Yves 01:03:08, 143. Holans Dirk 01:03:15, 144. Demoulin Laurent 01:03:16, 145. Demarteau Michael 01:03:44, 146. Demoulin Arthur 01:03:46, 147. Lannoye Raphaël 01:03:48, 148. Donnez Esteban 01:03:50, 149. Balé Nicolás 01:03:53, 150. Boudry Christelle 01:03:56, 151. Demoulin Olivier 01:03:56, 152. Libion Marc 01:04:02, 153. Gets Thibaut 01:04:03, 154. Leduc Kevin 01:04:17, 155. Robe Victor 01:04:23, 156. Wautelet Sarah 01:04:30, 157. Demoulin Baptiste 01:04:35, 158. Legrain Luka 01:04:37, 159. Ronchi Alessandro 01:04:39, 160. Swerts Ugo 01:04:40, 161. Vast Benoit 01:04:44, 162. Wouters Fabian 01:04:52, 163. Nguyen Guillaume 01:04:58, 164. Oudar Benoît 01:05:01, 165. Pollart Jean-François 01:05:18, 166. Simonart Véronique 01:05:18, 167. Rase Bruno 01:05:18, 168. Protti Laura 01:05:56, 169. Goffart Amaury 01:05:58, 170. Riche Stéphane 01:05:59, 171. Crul Juan 01:06:14, 172. Tuteleers Aymone 01:06:15, 173. Peeters Frederic 01:06:16, 174. Vankrunkelsven Thomas 01:06:16, 175. Lemaire Alice 01:06:21, 176. Mylemans Louis 01:06:28, 177. Toussaint Louise 01:06:29, 178. Gillis Manoëlle 01:06:29, 179. Roosens Chris 01:06:31, 180. De Vleeschouwer Ysaline 01:06:31, 181. Toury John 01:06:47, 182. Lemy Quentin 01:06:56, 183. Vilain Aline 01:06:57, 184. Robert Cyril 01:07:02, 185. Sotiaux Paule 01:07:06, 186. Marchal Hélène 01:07:06, 187. Gustin Dimitri 01:07:07, 188. Coppin Martin 01:07:09, 189. De Beer Alice 01:07:19, 190. Lecroart Valerie 01:07:26, 191. Demuylder Mano 01:07:29, 192. Gustin Lola 01:07:31, 193. Fraiture Maud 01:07:33, 194. Dufiefs Marie-Laure 01:07:33, 195. Cambier Quentin 01:07:36, 196. Van Bergen Guillaume 01:07:42, 197. Sinte Marius 01:07:43, 198. André Mathieu 01:07:43, 199. Broeckaert Jean-François 01:07:53, 200. Comps Valentin 01:07:54, 201. Poncelet Lloyd 01:08:08, 202. Adepoju Kelvin 01:08:11, 203. Veldekens Xavier 01:08:18, 204. Bentebbouche Karim 01:08:39, 205. Falque Falque 01:08:57, 206. Kinique France 01:08:58, 207. Grégoire Amandine 01:08:58, 208. Verstraete Françoise 01:09:42, 209. Remiche Frédéric 01:09:47, 210. Gypens Julien 01:09:50, 211. Bailleux Catherine 01:09:51, 212. Bailleux Marie 01:09:51, 213. Marlet Jacques 01:09:56, 213. Hirschfeld Clément 01:10:18, 215. Croon Alisson 01:10:32, 216. Yernaux Rose 01:10:36, 217. Marchal Sylvie 01:10:38, 218. Demanet Anaïs 01:10:43, 219. Crul Léa 01:10:43, 220. Gemine Iseline 01:10:44, 221. Paquet Thomas 01:10:45, 222. Guérin Lalie 01:10:48, 223. Derèse Claire 01:10:49, 224. Want Anne 01:10:49, 225. Tournay Dominique 01:10:50, 226. Huot Manon 01:11:06, 227. Ruet Pierre-Louis 01:11:06, 228. Le Maire Alix 01:11:10, 229. Dujeu David 01:11:11, 230. Istas Marine 01:11:11, 231. Goffinet Sébastien 01:11:17, 232. Fennane Laura 01:11:18, 233. Bredo Virginie 01:11:45, 234. Mottoulle Maxime 01:11:48, 235. Vincent Isabelle 01:11:59, 236. Dewil Maxence 01:12:08, 237. Henneaux Lucie 01:12:34, 238. Pirson Constance 01:12:36, 239. Boudrenghien Fred 01:12:38, 240. Herzfeld Thomas 01:12:43, 241. Delbecque Frederic 01:12:48, 242. Bajeux Élodie 01:12:55, 243. Gossiaux Lise 01:13:14, 244. Vilain Chloé 01:13:20, 245. Spinoit Eglantine 01:13:22, 246. Targez Sabine 01:13:23, 247. Targez Sylvie 01:13:24, 248. Kemmler Candide 01:13:26, 249. Gomrée Valentine 01:13:41, 250. Coralie Lagamme 01:13:42, 251. Flahaux Maurice 01:13:43, 252. Gonze Juliette 01:13:44, 253. Rosier Émilie 01:13:44, 254. Hubaux Pascal 01:13:58, 255. Vanlier Stephanie 01:13:59, 256. Vanderbecken Gaelle 01:13:59, 257. Devillé Olivier 01:14:08, 258. Brown Yanu 01:14:09, 259. Devillé Loucas 01:14:09, 260. De Meyere Jean 01:14:19, 261. Renauld Morgane 01:14:40, 262. Custinne Laura 01:14:44, 263. De Coster Charles-Antoine 01:14:47, 264. Kepenne Carine 01:14:48, 265. Dekerckheer Kim 01:14:50, 266. Taziaux Lara 01:15:00, 267. Pierrard Maxine 01:15:34, 268. Stassin Jérémy 01:15:54, 269. Soumoy Marie 01:15:58, 270. Vanmeerbeek Grégory 01:16:11, 271. Guislain Alexandre 01:16:14, 272. Nonet Adeline 01:16:17, 273. Brown Sebastian 01:16:21, 274. Peremans Audrey 01:16:38, 275. Salmon Aurore 01:16:40, 276. Nève Jérome 01:16:45, 277. Schiets Marie 01:16:46, 278. Kesteman Antoine 01:16:46, 279. De Bodt Cécile 01:16:50, 280. Noël Christelle 01:16:51, 281. Georges Angélique 01:17:43, 282. Petkovic Elizabet 01:17:47, 283. Pire Elise 01:17:49, 284. Laroche Charlotte 01:17:59, 285. Willem Nicole 01:18:17, 286. Dewez Julie 01:18:20, 287. Luyckx Juliette 01:18:20, 288. Luyckx Pierre 01:18:27, 289. Poncin Jonathan 01:18:33, 290. Demey Laurence 01:18:34, 291. Camaj Alexandra 01:18:34, 292. Ronchi Matteo 01:18:37, 293. Jugnot Christine 01:18:38, 294. Libert Morgan 01:18:39, 295. Demoulin Maxime 01:18:40, 296. Focant Valentin 01:18:42, 297. Van De Walle Léonore 01:18:44, 298. Fisette Simon 01:18:44, 299. Forthomme Célie 01:18:45, 300. Tahir Coralie 01:18:49, 301. Lenoir Bertrand 01:18:52, 302. Scheerlinck Johana 01:18:58, 303. Scheerlinck Jean-Paul 01:19:00, 304. Chaway Virginie 01:19:14, 305. Bodart Benjamin 01:19:51, 306. Schiets Stéphane 01:19:52, 307. Candito Caroline 01:19:57, 308. Marit Nathan 01:20:00, 309. Aoust Jean Philippe 01:20:04, 310. Motry Benoît 01:20:05, 311. Corbiaux Liam 01:20:31, 312. Dalimier Frédéric 01:20:50, 313. Henrioul Axelle 01:20:57, 314. Nigot Louis 01:21:00, 315. Gonze Pauline 01:21:02, 316. Lebon Camille 01:21:02, 317. Helmus Thomas 01:21:09, 318. Goblet Evelyne 01:21:23, 319. Lambert Simon 01:21:27, 320. Gérard François 01:21:29, 321. Seutin Gwen 01:21:29, 322. Boudry Anais 01:21:37, 323. Bodart Véronique 01:21:46, 324. Lenoir Cha 01:22:03, 325. Pepin Zaza 01:22:03, 326. Gillard Jeannette 01:22:17, 327. Canon Céline 01:22:17, 328. Vanwinnendaele Pauline 01:22:30, 329. Degueldre Maureen 01:22:37, 330. Hostaux Marie 01:22:40, 331. Adam Pascale 01:22:51, 332. Valentine Fecherolle 01:22:56, 333. Streel Micheline 01:23:00, 334. Bedoret Vincent 01:23:00, 335. Gillet Thomas 01:23:48, 336. China Florentin 01:23:51, 337. Lesoil Thierry 01:23:57, 338. Reyser Vinciane 01:24:26, 339. Cardon Benjamin 01:24:42, 340. La Tartara Vanessa 01:24:51, 341. Dewandre Eléonore 01:24:54, 342. Gobbe Mathéo 01:25:02, 343. Claude Emily-Rose 01:25:09, 344. Meis Christine 01:25:33, 345. Nuytten Marie 01:25:33, 346. Legardien Florence 01:25:33, 347. Martin Sylvie 01:25:50, 348. Culot Patrick 01:26:04, 349. Closset Karelle 01:27:17, 350. Lemy Andre 01:28:10, 351. Straus Loris 01:28:14, 352. Baivier Julie 01:29:30, 353. Brasseur Séverine 01:29:59, 354. Collignon Nathan 01:34:26, 355. Font Olivier 01:38:27, 356. Bostandji Dimitri 01:39:06, 357. Dosimont Ann-Catherine 01:39:46, 358. Mele Elio 01:39:47, 359. Dispa Masha 01:46:55, 360. Engueu Yvonne 01:46:56, 361. Lemy Charlotte 01:49:40, 362. Simonis Victoria 01:49:40

15 kilomètres

1. Goubau Johan 01:07:41, 2. Morren Jérémy 01:08:39, 3. Delahaye Simon 01:10:02, 4. Deravet Sébastien 01:11:32, 5. Brossard Éric 01:13:40, 6. Bihain Tanguy 01:14:17, 7. Dion Cyprien 01:14:57, 8. Evrard Julien 01:15:02, 9. Evrard Amaury 01:16:07, 10. Colson Charlie 01:18:46, 11. Peeters Nicolas 01:20:38, 12. Naslain Damien 01:20:41, 13. Kesteman Nicolas 01:20:45, 14. Pierard Tanguy 01:22:28, 15. Charlot Michael 01:22:32, 16. Fraselle Jeremie 01:22:49, 17. Cordier Rony 01:23:04, 18. Delmée Hélène 01:23:06, 19. Mathieu Alexis 01:23:08, 20. Boreux Jean-François 01:23:22, 21. Colot Étienne 01:23:57, 22. Seutin Anne 01:24:14, 23. Michel Sebastien 01:25:40, 24. Grigis Loic 01:25:53, 25. Valembois Cécile 01:27:00, 26. Gourgue Benjamin 01:27:02, 27. Pepin Cedric 01:27:10, 28. Staquet Arnaud 01:27:11, 29. Galvez Gauthier 01:27:16, 30. Cheval Adrien 01:27:16, 31. Taillet Jonathan 01:27:39, 32. Pairoux Maxime 01:27:41, 33. Willemart 01:27:44, 34. Berben Remi 01:28:09, 35. Nauwelaerts Claire 01:28:13, 36. Arte Olivier 01:28:13, 37. Lasselin Erwan 01:28:32, 38. Bry Olivier 01:28:41, 39. Adriouchi Abdelilah 01:28:47, 40. El Imrani Issam 01:29:01, 41. Ceinos Rodrigue 01:29:13, 42. Langelez Max 01:29:44, 43. Pingaut Benoit 01:29:44, 44. Spinoit Guillaume 01:29:50, 45. Hansol Ismael 01:29:58, 46. Brun Logan 01:30:22, 47. Oreins Anaïs 01:30:29, 48. Martin Pierre-Laurent 01:30:31, 49. Heyden Coline 01:30:38, 50. Gonay Jérôme 01:31:00, 51. Claes Nick 01:31:02, 52. Nazé Jean-Bernard 01:31:05, 53. Haeghens Marie-Pierre 01:31:06, 54. Vanden Bulcke Victor 01:31:15, 55. Guillaume Nicolas 01:31:41, 56. Mahin Jennifer 01:31:48, 57. De Nijs Loic 01:32:00, 58. Van Haesdonck 01:32:02, 59. Flahaux Tanguy 01:32:09, 60. Hogge Simon 01:32:11, 61. Pirmez Nicolas 01:32:11, 62. Lambert Julien 01:32:26, 63. Peters Matthieu 01:32:27, 64. Dachelet Julien 01:33:43, 65. De Prins François 01:34:19, 66. Lesenfans Benjamin 01:34:23, 67. Haeghens Gilles 01:34:27, 68. Marchand Victor 01:34:33, 69. Guesse Pierre Yves 01:34:34, 70. Dardenne Christophe 01:34:36, 71. Van Elsen Frederic 01:34:40, 72. Huens Anthony 01:34:42, 73. Dupont Jerome 01:34:43, 74. Lejeune Quentin 01:34:44, 75. Coppois Thomas 01:34:44, 76. Heyden Christian 01:34:45, 77. Delorge Geoffrey 01:34:52, 78. Rozet Arnaud 01:35:19, 79. Dewandre Thomas 01:35:30, 80. Swaelus Christophe 01:35:46, 81. Van Nieuwenhoven Gil 01:35:46, 82. Hogge Louis-Philippe 01:36:03, 83. Truffaut Guillaume 01:36:16, 84. Van Driessche Valentin 01:36:24, 85. Gossiaux Julien 01:36:38, 86. Cambier Geoffrey 01:36:48, 87. Marchand Hugues 01:37:45, 88. Weynants Thibaut 01:38:04, 89. Lehanne Éric 01:38:08, 90. Delescaille Corentin 01:38:11, 91. Holderbeke Youri 01:38:30, 92. Danner Pierre 01:38:34, 93. Farkas Guillaume 01:39:14, 94. Kessler Martin 01:39:17, 95. Van Nuffelen Julien 01:39:17, 96. Depasse Bruno 01:39:19, 97. Holans Kenneth 01:39:21, 98. Bequet Ludovic 01:39:41, 99. Bertuzzi François 01:39:50, 100. Ciechanowski Tatiana 01:39:51, 101. Theys Sophie 01:39:51, 102. Blanchet Guillaume 01:39:53, 103. De Vriendt Jeffry 01:39:58, 104. Patris Louis 01:39:59, 105. Renaux Yannick 01:40:02, 106. Truffaut Laurent 01:40:02, 107. Breuwer Jonathan 01:40:02, 108. Benoit Gilles 01:40:06, 109. Pogorzelec Grégory 01:40:07, 110. Gentelet Pascal 01:40:07, 111. Dognaux Julien 01:40:08, 112. Desausoi Laurent 01:40:15, 113. Van Hoof Gunter 01:40:16, 114. Pepinster Margaux 01:40:32, 115. Plennevaux Amélie 01:40:35, 116. Cuvelier Aurélien 01:40:43, 117. Biernaux Fabrice 01:41:10, 118. Bedoret Geoffrey 01:41:12, 119. Pirard Barbara 01:41:39, 120. Garcia Cabale Nicolas 01:41:51, 121. Beugnies Thomas 01:41:55, 122. Pirotte Benjamin 01:41:56, 123. Harmel Laurent 01:41:58, 124. Poucet Olivier 01:42:48, 125. Plumier Clémence 01:42:52, 126. Bogen Geoffrey 01:42:59, 127. Van De Wouwer Alexis 01:42:59, 128. Rasschaert Alex 01:43:18, 129. Masure Alexandre 01:43:19, 130. Maldague Julian 01:43:40, 131. Dubois 01:43:49, 132. André Stéphane 01:44:28, 132. Hermant Benoit 01:44:38, 134. Libert Julien 01:44:40, 135. Dubois Stephane 01:44:41, 136. De Pierpont Clemence 01:44:54, 137. Lorfèvre Bertrand 01:45:02, 138. Henneuse Mélanie 01:45:05, 139. Vandamme Geoffroy 01:45:05, 140. Rolin Christophe 01:45:13, 141. Hardenne Joel 01:46:08, 142. Gobert Pascal 01:46:52, 143. Dendas Peter 01:47:00, 144. Kervyn Pierre-Alban 01:47:02, 145. De Cock Loïc 01:47:05, 146. Bernard Fabian 01:47:05, 147. Van Geebergen Benoît 01:47:06, 148. Reinier Denis 01:47:12, 149. Bertrand Colin 01:47:28, 150. Doyen Nicolas 01:48:02, 151. Borsus Alexandre 01:48:16, 152. Vandenbroeck Michel 01:48:18, 153. Martins Paulo 01:48:48, 154. Balourdet Christophe 01:49:03, 155. Laffineur Sébastien 01:49:57, 156. Conicella Sébastien 01:50:04, 157. Dermine Bruno 01:50:18, 158. Moinie Noémie 01:50:19, 159. Lacroix Carole 01:50:33, 160. Dobrowolski Jean 01:50:33, 161. Stassin Bérénice 01:50:34, 162. Vanderhoost Hadrien 01:50:36, 163. Picard Olivier 01:50:36, 164. Baily Pierre 01:50:37, 165. Bado Mathieu 01:50:37, 166. Renard Sophie 01:50:38, 167. Sipura Laura 01:50:53, 168. Sipura Julie 01:51:13, 169. Sipura Mico 01:51:13, 170. Herz Antheo 01:51:14, 171. La Tartara Noah 01:51:38, 172. Frederic Frederic 01:51:41, 173. Monturier Julie 01:51:42, 174. Istas Romain 01:51:49, 175. Cornet Julien 01:51:50, 176. Mercenier Didier 01:51:56, 177. Sgard Vincent 01:51:58, 178. De Kuysscher Lydia 01:52:04, 179. De Menten Cendrine 01:52:18, 180. Huart Martin 01:52:29, 181. Collin Guillaume 01:52:30, 182. Simon Regis 01:52:39, 183. Simon Juliette 01:52:40, 184. De Becker Fabian 01:52:40, 185. Klein Jeremy 01:52:54, 186. Desmecht Olivier 01:53:08, 187. Lambert Benoît-Xavier 01:53:34, 188. Tinant Sylvie 01:53:42, 189. Cerquetti Carlo 01:53:42, 190. Seutin Gaetan 01:53:48, 191. Henrion Benjamin 01:53:52, 192. Rousseau Sébastien 01:54:33, 193. Crispin Benjamin 01:54:58, 194. Jeanbaptiste Ophélie 01:54:59, 195. Malbecq Florence 01:55:00, 196. Nzenge Deda 01:55:00, 197. Forthomme Maxime 01:55:02, 198. 234 N.N. 01:55:05, 199. Patris Antoine 01:55:06, 200. Pijcke Marie 01:55:13, 201. Teirlinckx Estelle 01:55:58, 202. Boel Nathalie 01:56:02, 203. Guissard Isabelle 01:56:02, 204. Abels Bertrand 01:56:15, 205. Lambert Gauthier 01:56:23, 206. Nicolas Esther 01:56:34, 207. Lambrechts John 01:56:47, 208. Rubay Ols 01:56:56, 209. Ghysels Fred 01:56:59, 210. Jottard Angélique 01:57:06, 211. Somers Brieuc 01:57:11, 212. Peters Julie 01:57:23, 213. Legay Jean-Jacques 01:57:23, 213. Dupont Baudouin 01:57:32, 215. Hennaux Valerie 01:57:39, 216. Willemyns François 01:57:47, 217. Leduc Sébastien 01:57:53, 218. Stapelle Éric 01:58:19, 219. Avril Charline 01:58:22, 220. Fraiture Gauthier 01:58:28, 221. Rubay Rubay 01:58:32, 222. Somers Hubert 01:58:35, 223. Dethine Luc 01:58:40, 224. Boderi Jean-Bernard 01:58:41, 225. Hyndrikx Mathias 01:58:54, 226. Hoferlin Émilie 01:59:04, 227. Sottiaux Xavier 01:59:15, 228. Braibant Kevin 01:59:52, 229. Decerf Nicolas 01:59:54, 230. Davister Cristelle 02:00:32, 231. Cabaraux Matthieu 02:00:52, 232. Charles Leolo 02:00:53, 233. Dominique Marie 02:01:06, 234. Blockx Zoé 02:01:34, 235. Mathieu Sarah 02:01:46, 236. Mouffe Michel 02:01:55, 237. Collinge Serge 02:01:58, 238. Fontaine Justine 02:02:00, 239. Bernard P@Trick 02:02:05, 240. Rosière Clément 02:02:07, 241. Evrard Cyril 02:02:42, 242. Maillis Julie 02:02:51, 243. Desart Adrien 02:02:53, 244. Lemy Guillaume 02:03:35, 245. Van Derton Charles 02:04:08, 246. Jacqmin Thibault 02:04:08, 247. Jacqmin Alexis 02:04:11, 248. Renard Delphine 02:04:23, 249. Bastien Virginie 02:04:24, 250. Thomas Damien 02:04:31, 251. Mele Julien 02:04:31, 252. Binamé Alexandre 02:04:47, 253. Poulaert Frédéric 02:05:08, 254. Thomas Igor 02:05:09, 255. Bortoli Jérôme 02:05:29, 256. Rosiere Charlotte 02:06:18, 257. Laurent Benoît 02:06:20, 258. Skolc David 02:06:46, 259. Cossement Alexis 02:06:47, 260. Damster Alec 02:06:47, 261. Carnol Léa 02:06:50, 262. Henrion Maureen 02:06:51, 263. Jacques Pauline 02:10:53, 264. Diskeuve Anne Sophie 02:11:20, 265. Ribesse Elisa 02:11:54, 266. Moyaux Arnold 02:12:15, 267. Gillardin Mathieu 02:12:16, 268. Toussaint Christophe 02:13:31, 269. Blanpain Benoit 02:13:31, 270. Ghenne Valerie 02:14:16, 271. Renault Mathieu 02:14:22, 272. Helas Jennyfer 02:14:30, 273. Robaye Sophie 02:17:30, 274. Collard Sibille 02:17:30, 275. Henkinet Bernard 02:17:30, 276. Baudesson Aurelie 02:19:32, 277. Pinera Johan 02:19:41, 278. Fysekidis Antonis 02:19:57, 279. Hayette Christophe 02:20:31, 280. Nilles Marie 02:20:31, 281. Gaspard Christian 02:21:07, 282. De Re Emmanuelle 02:21:08, 283. Sulej Alain 02:24:52, 284. Guillaume Perline 02:38:27, 285. Fournier Francoise 02:38:28, 286. Sagawé Nicolas 02:39:56, 287. Sprio Lorry 02:39:56, 288. Caudron Olivier 02:43:02, 289. Beaujean Carherine 02:57:48, 290. Pierard Daniel 02:57:48.

23 kilomètres

1. Fagi Daniel 01:37:18, 2. Charlier Julien 01:43:34, 3. Bombaerts Loic 01:43:56, 4. Dewandre Adrien 01:45:23, 5. Wattier Davy 01:47:00, 6. Bruugeman Pieter-Jan 01:47:18, 7. Thiry Samuel 01:47:56, 8. Bastin Nicolas 01:48:56, 9. Timothy Crul 01:49:12, 10. Burtomboy Gregory 01:53:50, 11. Pecheur Nathan 01:55:50, 12. Jauquet Cyril 01:55:50, 13. Degraeve Jeremie 01:56:21, 14. Loustaunau Romain 01:56:45, 15. Poggi Elio 01:56:51, 16. Ratinckx Jean-Philippe 01:56:59, 17. Degrez François 01:57:01, 18. Étienne Fabrice 01:57:22, 19. Bournonville Ruddy 01:58:14, 20. Lefer Vincent 01:58:22, 21. Barbez Augustin 01:58:52, 22. Sudiro Jordan 02:00:21, 23. Claes Dieter 02:00:23, 24. Willemart Kevin 02:00:31, 25. Radermecker Nicolas 02:00:37, 26. Wanet David 02:01:13, 27. Iglesias Nicolas 02:02:11, 28. Theys Norman 02:03:04, 29. Stievenart Johan 02:03:09, 30. Fosseur Tom 02:04:43, 31. Juras Julien 02:06:26, 32. Dejemeppe Julien 02:07:17, 33. Stoquart Gauthier 02:07:35, 34. Delwiche Luc 02:07:42, 35. De Clercq Antonin 02:07:48, 36. Louis William 02:08:33, 37. Lorent Bertrand 02:09:14, 38. Dawagne Florentin 02:10:26, 39. Goffi Adrien 02:10:27, 40. Bonomi Nicolas 02:11:24, 41. Pinon Antonin 02:11:40, 42. Piret Steve 02:11:41, 43. Vigneron Manuel 02:11:56, 44. Renard Alexandrine 02:11:57, 45. Populaire Thierry 02:12:09, 46. Pelosse Marc-Adrien 02:13:00, 47. Wilmet Thomas 02:13:06, 48. Étienne Julien 02:13:29, 49. Tondu Emmanuel 02:13:31, 50. Thiry Simon 02:13:52, 51. Goyens William 02:14:11, 52. Toisoul Éric 02:14:46, 53. Watrin Ludovic 02:15:20, 54. Duquesne Thomas 02:15:30, 55. Baumal Edwin 02:16:31, 56. Zeerards Quentin 02:16:35, 57. Zanier Laurent 02:16:59, 58. Falise Vincent 02:17:09, 59. Boone Francois 02:17:34, 60. Fraiture Manu 02:17:49, 61. Rochus Elene 02:18:36, 62. Dodemont Thibaut 02:18:37, 63. Nothomb Thomas 02:19:08, 64. Cogniaux Laurent 02:19:13, 65. Leveau Quentin 02:20:00, 66. Grenier Antoine 02:20:01, 67. Clotman Antoine 02:20:13, 68. Descamps Xavier 02:20:13, 69. Detrez Damien 02:21:12, 70. Gillain Nicolas 02:22:21, 71. Nouchy Fabio 02:22:44, 72. Gravy Francois 02:22:54, 73. Bertels Dominique 02:22:59, 74. Decloux Gilles 02:24:15, 75. Robinson Thibaut 02:24:18, 76. Lesuisse Jean-Thomas 02:24:32, 77. Degeimbre San 02:25:11, 78. Mathieu Cédric 02:25:51, 79. Doclot Alexis 02:26:05, 80. Cammaerts Nicolas 02:26:26, 81. Hecq Denis 02:26:29, 82. Van Caekenberghe 02:27:01, 83. Tassignon Corentin 02:27:04, 84. Dubreucq Aurélien 02:27:49, 85. Hermant Philippe 02:28:42, 86. Lorand Jean-François 02:32:19, 87. Houchart Bruno 02:32:20, 88. Streveler David 02:32:23, 89. Michiels Thierry 02:32:28, 90. Ciminoi Armando 02:33:22, 91. Cauwenberghs Wim 02:33:50, 92. Giacchetta Stephane 02:34:16, 93. Legros Sébastien 02:34:19, 94. Comté Justin 02:34:47, 95. Peters Arnaud 02:36:13, 96. Gonze Julien 02:36:13, 97. Grevesse Stéphanie 02:36:23, 98. Plyvskiy Ilia 02:37:37, 99. Huppertz Gaetan 02:37:39, 100. Sorel Renaud 02:37:48, 101. Siwula Henry 02:38:27, 102. Lalande Dominique 02:39:16, 103. Vandezande Vincent 02:39:38, 104. Dethine Quentin 02:39:42, 105. Pastori Vincent 02:40:07, 106. Meessen Jerome 02:41:19, 107. Tourneur Axel 02:42:03, 108. Hennebert Bertrand 02:43:02, 109. Lamborelle Michel 02:43:02, 110. Vanbellinghen 02:43:06, 111. Pottiez Philippe 02:43:51, 112. Lesoil Philippe 02:44:31, 113. Moris Laurent 02:44:31, 114. Coumpouras Geraldine 02:44:52, 115. Gosseries Geoffroy 02:44:53, 116. Charue Antoine 02:46:06, 117. Perreaux Nicolas 02:46:06, 118. Delbrouck Simon 02:46:44, 119. Paternostre Elise 02:53:21, 120. Paternostre Laurent 02:53:22, 121. Hubaux Sacha 02:54:16, 122. Horidor Stephan 02:54:45, 123. Pouillaude Éric 02:55:07, 124. De Rouck Tanguy 02:55:07, 125. Amond Laurent 02:56:35, 126. Houssiaux Bastien 02:57:35, 127. Lesoil Nicolas 03:01:23, 128. Debens Martial 03:07:02, 129. Paquet Shirley 03:12:46, 130. Gilet Gaetan 03:12:47, 131. Dierickx Muriel 03:16:42, 132. Laboureur Tom 03:35:17