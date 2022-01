Débrief sportif du week-end: l’Union continue de rêver, Nadal encore un peu plus dans l’histoire, podium belge en cyclocross

Entre le derby de Bruxelles, l’Open d’Australie et les performances belges en cyclocross, le week-end sportif a été rempli.

FOOTBALL

D1A

L’Union Saint-Gilloise affrontait le Sporting d’Anderlecht ce dimanche pour le derby de Bruxelles. Au terme d’un match intense, les Apaches se sont imposés sur le plus petit des écarts grâce à un but de Casper Nielsen (1-0). L’Union a su être efficace en première période, avant de prendre le dessus sur les Mauves lors du second acte. Avec provisoirement 12 points d’avance sur le Club de Bruges, les Bruxellois croient plus que jamais en leur chance de titre.

Photo News

Le Standard accueillait Malines à domicile. Les hommes de Luka Elsner, pourtant dominant en première période,vont toutefois s’incliner en toute fin de match (1-2). Les Rouches ont pourtant eu de nombreuses occasions de prendre l’avantage, mais ils se font punir dans le temps complémentaire par un but de Nikola Storm.

Le Sporting de Charleroi a obtenu son premier succès en 2022. Les Zèbres se sont imposés en déplacement face à Saint-Trond avec un but de Zaroury (0-1). Grâce à cette victoire, les Carolos reviennent à deux points d’Anderlecht, quatrième.

Dans le haut du classement, l’Antwerp a aussi réalisé une bonne opération en s’imposant un but à zéro en déplacement à La Gantoise (0-1). Les Anversois s’installent provisoirement à la deuxième place du championnat.

ÉTRANGER

Manchester United a interdit son jeune attaquantMason Greenwoodd’entraînement et de match " jusqu’à nouvel ordre ". Durant la journée de dimanche, une femme a publié sur les réseaux sociaux des vidéos, photos et un enregistrement audio accusant le joueur anglais de violences portées à son encontre.

TENNIS

Au terme d’une intense bataille en 5 sets contre le Russe Daniil Medvedev, Rafael Nadala remporté ce dimanche l’Open d’Australie. L’Espagnol s’est incliné lors des deux premiers sets avant de renverser son adversaire (2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5). Nadal remporte ainsi le 21e Grand Chelem de sa carrière, se détachant des deux autres membres du ‘Big 3’, Roger Federer et Novak Djokovic, avec qui il partageait ce record.

Photo News

Chez les femmes, c’est Ashleigh Barty qui s’est imposée en finale. L’Australienne a battu l’Américaine Danielle Collins en deux sets (6-3, 7-6 (7/2)). Barty met fin à une disette de 44 ans pour l’Australie. Après Roland-Garros et Wimbledon, il s’agit du troisième Grand Chelem de son palmarès.

Dernière représentante noire-jaune-rouge engagée à l’Australian Open, Sofia Costoulass’est inclinée samedi en finale face à la favorite du tournoi la Croate Petra Marcinko, numéro un mondiale et tête de série numéro un Down Under. En match d’ouverture sur la Rod Laver Arena ce samedi, la Limbourgeoise s’est inclinée en deux sets: 7-5, 6-1.

CYCLISME

Arnaud De Lie (Lotto Soudal)a remporté au sprint le Trophée de Palma, cinquième et dernière course du Challenge de Majorque, dimanche aux Baléares, sur 169 kilomètres à Palma. Le jeune coureur belge de 19 ans décroche la première victoire professionnelle de sa carrière.

Triplé belge en espoirs hommes! Joran Wyseure a enlevé le titre de la catégorie dans les Mondiaux de cyclo-cross, ce samedi, sur le circuit de Fayetteville, devant Emiel Verstrynge et Thibau Nys. La Belgique, qui domine le cyclo-cross, a placé six coureurs dans les dix premiers. Elle n’avait pas réalisé le triplé en espoirs depuis 2000.

