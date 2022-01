Run & Bike: Célestin Evrats et Clément Van Wynsberghe, le retour gagnant à Cerfontaine (photos et classements)

Les run-bikers étaient de retour à Cerfontaine samedi après-midi. Nous aussi: voici les photos des participants.

La longue distance a été le cadre d’une belle bagarre: Clément Van Wynsberghe et Célestin Evrats ont émergé juste devant Geoffrey Marrion et Benjamin Barbier. Sur la courte distance, Guillaume Pochet et Romain Bailly ont obtenu leur deuxième victoire dans le challenge de Cerfontaine, après celle décrochée à Baileux.

Les classements

17 kilomètres

1. Evrats Célestin/Van Wynsberghe Clément 52’13, 2. Barbier Benjamin/Marrion Geoffrey 52’14, 3. Goethals Edouard/Mantia Aurelien 54’44, 4. Aubertin Damien/Baiolet Christophe 57’25, 5. Thibaut Vincent/Van Thuyne Axel 58’45, 6. Cauet Thibault/Vrevin Antoine 1’00’21, 7. Catoir Bertrand/Goethals Nano 1’00’41, 8. Guerreau Maurice/Minet Denis 1’01’29, 9. Lecharlier Jonathan/Vandenberghe Jérôme 1’01’54, 10. Boulenger Perrine/Michaux Damien 1’02’36, 11. Dambroise Yves/Verrue Vincent 1’02’42, 12. Leclercq Julien/Vermeiren Sébastien 1’03’46, 13. Navez Nicolas/Torlet Cédric 1’03’57, 14. Deharbes Benjamin/Detre Pascal 1’04’27, 15. Delaire Martial/Delaire Quentin 1’05’34, 16. Baiolet Nicolas/Sablon Isabelle 1’07’36, 17. Dupont Sébastien/Ronval David 1’07’37, 18. Lange Ludwig/Van Wynsberghe Thomas 1’07’59, 19. Deluchi Damien/François Steven 1’08’14, 20. Lust Christophe/Lust Eric 1’08’31, 21. Bodart Fabrice/Tournay Benoît 1’08’53, 22. Navez Sébastien/Smal Aurore 1’08’59, 23. Delers Thomas/Lechat Elise 1’09’21, 24. Rifflart Céline/Soussigne Caroline 1’10’21, 25. Lourtie Christophe/Van Nuffelen Geoffrey 1’11’23, 26. Gadot Gille/Gadot Pierre 1’11’46, 27. Dominique Daniel/Girard Anthony 1’12’27, 28. Gossiaux Julien/Jacucha Julien 1’12’53, 29. Camut Alexandre/Camut Pierre 1’13’33, 30. Ducatillon Christophe/Payen Nicolas 1’15’18, 31. Baudhuin Anne/Hollevoet Catherine 1’15’36, 32. Ducarme Dominique/Gibon Frédéric 1’16’01, 33. Schumacher Guillaume/Touzeau Jean-Luc 1’16’14, 34. Fourmeau Julien/Fourmeau Victor 1’18’20, 35. Chretien Frédéric/Clement Jérôme 1’19’33, 36. Cuisset Guillaume/Lejeune Manon 1’19’47, 37. Charloteaux Thierry/Marchal Luc 1’20’03, 38. Bombled Christophe/Hubleau Laurent 1’22’30, 39. Basselier Charles/Basselier Simon 1’22’45, 40. Adam Pascal/Amant Nicolas 1’23’09, 41. Gravy Antoine/Gravy Pierre 1’24’35, 42. Dardenne Cédric/Degrande Stephanie 1’24’59, 43. Angot Antonin/Angot Pascal 1’29’30.

9,5 kilomètres

1. Bailly Romain/Pochet Guillaume 34’14, 2. Pierson Killian/Somme Arnaud 34’45, 3. Didion Clément/Erroyaux Esteban 35’06, 4. Cresson Julien/Ghislain Maximilien 35’23, 5. Noel Evan/Van Rumst Sarne 36’02, 6. Hanot Theotime/Miserque Pascal 36’51, 7. Dardenne Gauthier/Sainthuile Gabriel 37’19, 8. Collard Martin/Herbage Théo 37’37, 9. Claeys Antoine/Rifflart Xavier 37’48, 10. Demotte Romain/Perignon Denis 38’07, 11. Collart Michaël/Masson Sébastien 38’10, 12. Benoit Colin/Dupuis Jean-Sébastien 38’29, 13. Leurquin Allan/Mohdhi Alexandre 38’36, 14. Becue Rémy/Clause Guillaume 38’43, 15. Brisebois Colin/Dambroise Tom 38’49, 16. Pestiaux Brieuc/Rogge François 39’43, 17. Bouillet Nicolas/Vandendriesche Nicolas 40’16, 18. Rogge Julie/Rogge Stéphane 40’28, 19. Blossier Aurélien/Roobroek Jonathan 41’15, 20. Brunebarbe Joël/Guiot Fabrice 41’29, 21. De Pestel Blaise/De Pestel Sylvère 41’32, 22. Vanderheyden Clément/Vanderheyden Jacques 42’18, 23. Sijmens Hugo/Sijmens Nico 42’35, 24. Debois Jean-Sébastien/Pierson Cédric 42’48, 25. Baiolet Louis/Lernout Matthias 42’50, 26. Dehu Loïc/Lecomte Martin 42’53, 27. Hanoulle Remy/Verbruggen Aurélie 42’57, 28. Berny Geoffray/Vanhoutte Olivier 43’17, 29. Guiot Roman/Vanreshem Timéo 43’20, 30. Dubois Mathieu/Levecq Pierre Yves 43’37, 31. Verbruggen Edwinne/Verbruggen Yves 43’53, 32. Cochaux Pierre/Deroeck Paulin 43’57, 33. Robert Clotaire/Robert Ugo 44’02, 34. Drzymala Lukas/Dubois Abel 44’05, 35. Mahy Christophe/Mahy Manon 44’40, 36. Lobet Julien/Tenret Nicolas 45’15, 37. Becue Hugo/Becue Victor 45’53, 38. Santamaria Giusy/Vanescote Ingrid 46’58, 39. Loockx Denis/Stocq Victoria 47’03, 40. Page Benjamin/Page Valentine 47’15, 41. Dubuc Loïc/Martinet Mattéo 47’42, 42. Demaret Victor/Gravy Louis 47’48, 43. Haegeman Remy/Tenret Virginie 48’01, 44. Dogot Chloé/Genard Pauline 48’15, 45. Auricchio Emmanuel/Guerandel Romain 48’16, 46. Bailly Pauline/Pestiaux Margaux 48’32, 47. François Nathan/Museux Suzi 48’37, 48. Guillaume Julien/Guillaume Sébastien 48’51, 49. Evrats William/Quertain Robin 48’52, 50. Lannoo Aurelien/Lannoo Sébastien 49’21, 51. Bourtembourg Elodie/Riche Christelle 49’24, 52. Chanteux Alex/Dumont Johan 49’34, 53. Delobbe Jonathan/Fiorellini Sébastien 49’39, 54. Bourtembourg Vincent/Collard Gregory 49’41, 55. Linster Arnaud/Linster Yann 49’42, 56. Docquier Melissa/Werrion Melissa 49’44, 57. X/X 49’45, 58. Bertrand Hugo/Dardenne Antoine 49’54, 59. Lognard Edwin/Lognard Nathan 49’58, 60. François Laurie/Lechat Jean 50’02, 61. Bailly Emilien/Bailly Karl 50’05, 62. Bertrand Bruno/Fostroy Sabine 50’18, 63. Dupont Nancy/Meurant Jean-Christophe 51’40, 64. De Pestel Hervé/Guillaume Yves 51’45, 65. Renotte Sophie/Van De Voorde Gaëtan 52’10, 66. Hainaut Alexis/Halloy Noam 52’46, 67. Lejeune Manon/Sliwezynski Anouck 53’12, 68. Remy Laurent/Remy Maé 54’24, 69. Dujeux Julie/Marmignon Ary 54’34, 70. Hainaut Olivia/Halloy Siane 54’40, 71. Blasco Ludovic/Robert Sylvain 54’53, 72. Baiolet Zoé/Foulon Marie-Christine 54’58, 73. Picart Frédéric/Picart Lila 55’05, 74. Degelan Beatrice/Lange Noémie 55’23, 75. Bastien Céline/François Jamie 55’36, 76. Masset Anne/Remy Florian 55’40, 77. Leclercq Léon/Servais Ruben 55’55, 78. Stilmant Didier/Warnon Jonathan 56’09, 79. Eloir Julien/Mathieu Baptiste 56’36, 80. Guiot Laurent/Guiot Vincent 56’47, 81. Cuypers Lukas/Cuypers Rudy 58’28, 82. Beck Aurelie/Leclercq Louise 58’44, 83. Colin Manon/Colin Rudy 59’03, 84. Decuir Armelle/Jouniaux Stéphane 59’55, 85. Glinne Bernadette/Khachachi Majib 1’00’54, 86. Bertrand Benjamin/Bertrand Céline 1’01’45, 87. Vanderheyden Chloé/Vanderheyden Lena 1’02’12, 88. Da Costa Nolan/Michel Josua 1’02’27, 89. Lejeune Adelin/Lejeune Philippe 1’02’55, 90. Briquet Stéphane/Lion Céline 1’05’21, 91. Rousseaux Sylvie/Vandesteene Christophe 1’05’48, 92. Dumont Benoit/Dumont Ely 1’07’41, 93. Beck Virginie/Picart Rose 1’09’34, 94. Chauvier Catherine/Laurent Simon 1’20’47.