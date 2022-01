Les oiseaux se sont fait discrets dans les jardins lors du recensement de Natagora

Bien que présent dans les mangeoires, les oiseaux ont globalement été moins nombreux dans les jardins lors de la 19e édition du "grand recensement des oiseaux de jardin", les 29 et 30 janvier, annonce dimanche l’ASBL Natagora, à l’origine de l’initiative.

Natagora a observé un recul de toutes les espèces qui composent le top 10 (mésange charbonnière, merle noir, rougegorge familier, mésange bleue, pie bavarde, pigeon ramier, moineau domestique, corneille noire, pinson des arbres et tourterelle turque). Un top qui reste d’ailleurs similaire a celui de 2021 malgré une remontée du merle à la 2e place.

Selon Natagora, la présence moins importante d’oiseaux dans les jardins peut en partie être expliquée par une mauvaise saison de nidification, que ce soit en Belgique ou ailleurs, ce qui entraine un moins grand nombre d’individus issus de la reproduction.

Plusieurs espèces marquent un recul plus important. C’est notamment le cas du pinson des arbres, de l’accenteur mouchet et de la tourterelle turque.

"Ce sont des oiseaux qui se nourrissent au sol, explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora. "Le problème c’est que si le sol est constamment mouillé, les graines dont ils se nourrissent pourrissent". La mésange à longue queue est également en recul depuis de nombreuses années et a atteint cette année son minimum historique contrairement au bouvreuil pivoine qui est de plus en plus présent dans les jardins.

Enfin, malgré un afflux migratoire important, le tarin des aulnes n’a pas été beaucoup présent dans les jardins. "L’oiseau jaune est plus que probablement resté près des rivières et des aulnes où il trouve sa nourriture en suffisance", en déduit Natagora.

Comme chaque année, l’association invitait les particuliers à lui transmettre leurs observations. Dimanche à 17h30, ce sont plus de 6.300 jardins qui avaient été encodés. Un résultat légèrement en deçà de 2021 (6.800 jardins), mais toujours largement au-dessus de 2020 (4.400 jardins). Natagora précise qu’il est toujours possible d’encoder ses observations jusqu’à la fin de la semaine.